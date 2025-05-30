السبت 31 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

وزارة الرياضة تنظّم فعالية «مختبر رحلة تجربة المستخدم»

وزارة الرياضة تنظّم فعالية «مختبر رحلة تجربة المستخدم»
30 مايو 2025 17:30


دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الصحة»: تصديق الإجازات المرضية والتقارير الطبية يعزز برنامج «تصفير البيروقراطية»
«الألعاب المدرسية» تتوج 1365 طالباً بالميداليات


نظمت وزارة الرياضة، فعالية «مختبر تجربة رحلة المستخدم» (UX Lab) لخدمات التفرغ الرياضي، في مقر الوزارة بدبي، والتي تضمّنت محاكاة شاملة لرحلة المتعامل الرقمية أثناء استخدامه لخدمات التفرغ الرياضي، التي تقدمها وزارة الرياضة، وذلك بمشاركة ممثلين من عدد من الاتحادات الرياضية، إلى جانب هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA)، وبحضور مختصين من فرق التحول الرقمي والمتعاملين بالوزارة.
وتأتي الفعالية في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات اللازمة للحصول على خدمات التفرغ الرياضي، بما يتماشى مع خدمات 2.0 وبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.
وفي هذا السياق، أكد غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، أن تنظيم مختبر تجربة رحلة المستخدم يعكس التزام الوزارة بتقديم خدمات رياضية ذكية ومتكاملة تسهّل على الجهات الرياضية إنجاز معاملاتها، قائلاً: «يُعد تحسين تجربة المتعاملين محوراً أساسياً في جهودنا لتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات، وقد حرصنا من خلال هذا المختبر على إشراك ممثلي الاتحادات الرياضية بشكل مباشر في تقييم الخدمة واقتراح الحلول، انطلاقاً من إيماننا بأن أفضل التحسينات تبدأ من المتعامل نفسه».
وأضاف: «نعتبر هذا المختبر خطوة عملية نحو تقديم خدمات حكومية خالية من التعقيدات الإدارية، عبر استخدام أدوات التحسين والتصميم المشترك مع المتعاملين، ونسعى من خلال مخرجاته إلى إحداث تقدم ملحوظ في خدمات التفرغ الرياضي وتحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية».
ويهدف المختبر إلى تقييم تجربة المتعاملين الحاليين مع خدمات التفرغ الرياضي، من خلال مشاركة 6 ممثلين عن الجهات الرياضية، خُصصت لكل منهم جلسة لمدة ساعة كاملة لتحليل رحلتهم الرقمية واستكشاف فرص التحسين. وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود وزارة الرياضة لتقديم خدمات حكومية أكثر سلاسة وفعالية، ترتكز على احتياجات المتعاملين.
وتواصل وزارة الرياضة تنفيذ مبادرات نوعية لتحسين تجربة المتعاملين وتسهيل الوصول إلى خدماتها، انطلاقاً من رؤية واضحة تضع المتعامل في قلب عملية تطوير الخدمات. وتسعى الوزارة، من خلال تبني أفضل الممارسات في تصميم الخدمات الحكومية، إلى تقليص الخطوات وتعزيز الكفاءة، بما يضمن تقديم تجربة خدمية أكثر سلاسة ومرونة تلبي توقعات الجهات الرياضية وتواكب مسيرة التحول الرقمي في الدولة. 

وزارة الرياضة
غانم الهاجري
رياضة الإمارات
تصفير البيروقراطية
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
ديمبلي.. «المهاجم الزئبقي» يمحو «ذكريات مبابي»!
الرياضة
ديمبلي.. «المهاجم الزئبقي» يمحو «ذكريات مبابي»!
اليوم 09:26
جرحى جراء حادث إطلاق نار في واشنطن
الأخبار العالمية
جرحى جراء حادث إطلاق نار في واشنطن
اليوم 09:21
أنشيلوتي يفجر أزمة بين «الفيفا» والبرازيل!
الرياضة
أنشيلوتي يفجر أزمة بين «الفيفا» والبرازيل!
اليوم 09:18
منظمة الصحة العالمية تدعو لحظر منتجات التبغ
الأخبار العالمية
منظمة الصحة العالمية تدعو لحظر منتجات التبغ
اليوم 08:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©