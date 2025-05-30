«حرة مطار الشارقة» تستعرض خدماتها في «الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات»



الشارقة (الاتحاد)

تستعرض هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي خلال فعاليات الدورة الـ«55» من «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» في مركز إكسبو الشارقة، خدماتها المتطورة وحلولها الاستثمارية المتخصصة في قطاع الذهب والمجوهرات أمام أكثر من «500» عارض محلي وعالمي وما يزيد على «1800» من كبار المصممين والصناع والمتخصصين.

وتسلط الهيئة من خلال منصتها في المعرض المستمر إلى أول يونيو الضوء على خدماتها التنافسية والبنية التحتية المتطورة والمرافق التي توفرها للمستثمرين.

وأكد سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أن مشاركة الهيئة تأتي ضمن استراتيجية طويلة الأمد ترمي إلى ترسيخ مكانة الشارقة كمركز إقليمي رائد لصناعة الذهب والمجوهرات، مشيراً إلى أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية الإمارة الشاملة لتنويع مصادر الدخل الاقتصادي وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى العالمي.

وأضاف أن الهيئة تحرص على الاستفادة من هذه المنصة الإقليمية البارزة للترويج الفعّال لما لديها من فرص استثمارية فريدة خاصة من خلال مجمع الذهب والألماس والسلع، الذي يُعد نموذجاً متقدماً في توفير بيئة استثمارية متكاملة تلبي المتطلبات الخاصة لهذه الصناعة عالية القيمة.

وبوفر «مجمع الذهب والألماس والسلع» التابع لهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بيئة مثالية ومتطورة للمستثمرين والتجار الذين يتعاملون في الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ويتميز ببنيته التحتية المتقدمة ومنها أنظمة أمان متطورة وبيئات تصنيع متخصصة وخدمات لوجستية متكاملة تدعم سلاسل الإمداد العالمية.