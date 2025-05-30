الاتحاد بطل «الثنائية» في السعودية



الرياض (د ب أ)

سجل كريم بنزيمة هدفين ليقود فريقه اتحاد جدة للفوز على القادسية 3- 1، والتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، في المباراة النهائية للبطولة.

وأنهى الاتحاد الشوط الأول متقدماً 2- 1، حيث سجل الفرنسي كريم بنزيمة هدف التقدم في الدقيقة 34، وأضاف حسام عوار الهدف الثاني في الدقيقة 43، ثم سجل القادسية هدف تقليص الفارق عن طريق بيير إيمريك أوباميانج في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، حاول القادسية تعديل النتيجة، ولكنه تلقى ضربة موجعة بطرد إيزيكيل فيرنانديز لاعب القادسية في الدقيقة 81، بعد تدخل على حسام عوار لاعب الاتحاد.

وتمكن الاتحاد من استغلال النقص العددي في صفوف فريق القادسية وسجل الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة عن طريقة بنزيمة.

بهذا الفوز جمع الاتحاد بين ثنائية الدوري والكأس في السعودية، حيث تُوج بلقب الدوري السعودي لهذا الموسم.

وتأهل الاتحاد للمباراة النهائية بعدما تغلب على العين بثلاثة أهداف نظيفة في مستهل مشواره بالبطولة، ثم فاز على الجندل بهدفين نظيفين في دور الـ16، ثم تغلب على الهلال في دور الثمانية 3- 1 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2، ليضرب موعداً مع الشباب في قبل النهائي، حيث تغلب عليه 3- 2 .

في المقابل، تأهل القادسية لهذا الدور، بعد فوزه على العروبة 4 - 1 في دور الـ32، ثم تغلب على الوحدة 2 - 1 في دور الـ16، ثم عبر عقبة التعاون بثلاثية نظيفة في دور الثمانية، قبل أن يفوز على الرائد بهدف في الدور قبل النهائي.

وأصبح هذا هو اللقب العاشر للاتحاد حيث سبق له التتويج باللقب تسع مرات سابقة كان آخرها في موسم 2017- 2018، في المقابل، فشل فريق القادسية في التتويج باللقب من قبل.

ويملك الأهلي السجل الذهبي بالفوز بـ13 لقباً آخرها موسم 2015 - 2016 .