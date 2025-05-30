ابنة الإمارات

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، كانا أول المهنئين لشيخة النويس بمناسبة انتخابها أميناً عاماً لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، في إنجاز إماراتي جديد يؤكِّد الاحترام والتقدير والسمعة والمكانة التي تحظى بها الدولة في المحافل العالمية، كما يرسِّخ مكانتها المتميزة على خريطة السياحة العالمية، ويبرز دورها إقليمياً ودولياً في إطلاق المبادرات والمشاريع السياحية المبتكرة والرائدة.

شيخة النويس التي تعتبر أول امرأة تتولى هذا المنصب القيادي المرموق في منظمة الأمم المتحدة للسياحة، تجسد نموذج المرأة الإماراتية الريادية التي استطاعت بتوجيهات القيادة الرشيدة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تعزيز حضورها القوي في المحافل الدولية، بعد عقود من مسيرة تمكين وطنية منحت المرأة كل الإمكانات للعطاء، وشغل المواقع المهمة، والمساهمة في صنع القرار.

الإمارات تقدِّم عبر هذا الفوز التاريخي، رؤية جديدة ومبتكرة لتمكين النمو الاقتصادي من خلال تعزيز تنافسية واستدامة القطاع السياحي، ودفع العمل المشترك للارتقاء بنمو القطاع إقليمياً ودولياً، كما ستواصل تطوير القطاع اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية المتبعة، ليكون أكثر تقدماً وازدهاراً.