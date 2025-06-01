عطر هولي عود إكسبريشن.. أناقة استثنائية في العيد

أن تكون أنيقاً دائماً، هذا أمر في غاية الأهمية، لكن الأمر الأكثر أهمية، أن تأخُذ أناقتُك ومظهرك مكاناً ومكانة خاصة في الذاكرة، مكاناً تُحافظُ عليه في ذاكرة الآخرين، بحيثُ تتجدد تلك الصورة عنك كلما تجدد اللقاءُ بك، سواء كانت هذه الصورة بصرية أم حسّية، لكن ذاكرة الأيام الاعتيادية ربما تكون ضعيفة بعض الشيء، كون الحدث هو من يمنح أهمية للذكريات، فإن اعتيادية الأيام وكلاسيكيتها لا تصنعُ فروقاتٍ في الذاكرة، لكن بروتوكولات المناسبات وخصوصيتها تُساهم في صُنع ذلك بالفعل!







يحلُّ علينا قريباً عيد الأضحى المُبارك، ولهذه المُناسبة خصوصيتُها وحضورها أيضاً، إذ لم تفقد شكلها التقليدي حتى الآن، تجمُعات وزيارات عائلية، رحلات بصُحبة الأصدقاء، والجميع يسعى أن يكون مُختلفاً واستثنائياً في مظهره وأناقته لتحظى صورته الأنيقة بمكان في ذاكرة الآخرين، كون الجميع يعلمُ أن شكل الأناقة وملامح المظهر تُصبحُ مُلفتة بشدّة في العيد، لكن السؤال الأهم، ما هو العطر الذي تستحقُه هكذا مُناسبة من في للعطور في الإمارات؟!.





أطلقت مؤخراً العلامة التجارية الإماراتية هولي عود عطرها الإماراتي الجديد والفاخر للرجال والنساء هولي عود إكسبريشن أو دو بارفان 110 مل عطر شرقي خشبي، طويل الأمد، عطرٌ فاخر مُستوحى من روح الإمارات وتُراثها، صُمم ليُجسد شكلاً استثنائياً من أشكال الفخامة والأناقة الإماراتية، واختارت العلامة التجارية أن تُطلقه في العيد من خلال متاجر في للعطور المُنتشرة في الإمارات العربية المتحدة و متجرها الإلكتروني حصرياً، فإن أردتم أن تكونوا استثنائيين في مظهركم وأناقتكم، فهذا هو عطركم الفاخر لأناقة مُختلفة تقتحمُ ذاكرة الناس وتبقى للأبد.



شَكَلَ هذا العطر حالة خاصة منذُ إطلاقه، نسبة لتركيبته العطرية التي تجمعُ ما بين البساطة والفخامة التي يعشقها مُعظم العرب، خاصة في منطقة الخليج العربي والإمارات، إذ ينطوي هذا العطر على

تركيبة عطرية مختلفة تتكون من الكشمش الأسود والزعفران في الافتتاحية، ولمسة أنيقة من الورد في القلب، بينما ترتكز القاعدة على توليفة فاخرة من العنبر والباتشولي التُرابي، بهذه المكونات الفاخرة، وتلك الرؤية الاستثنائية لصُنّاع هذا العطر، حصلنا على عطر صيفي فاخر وطويل الأمد، يكفي ليمنحكم أناقة شرقية مُختلفة في عيد الأضحى.

كما يعلم الجميع أن للعيد خصوصية مُعينة كون هذه المناسبة لا تأتي إلا مرتين في السنة، ولذلك يجب أن يكون كُل شيء استثنائياً من أجلها، لذلك أطلقت شركة في للعطور في الإمارات العربية العربية المُتحدة حملة "تنزيلات عيد الأضحى" في متاجرها ومن خلال الموقع الإلكتروني أيضاً، ستحصلون على خصومات جزئية تصل حتى 75 % على جميع عطوركم المفضلة من 2 حتى 8 يونيو - حزيران، لا تفوتوا الفرصة، تسوقوا الآن!

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