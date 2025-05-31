رومينيجه يعزي في وفاة رئيس إنتر ميلان



ميونيخ (د ب أ)



قدم كارل هاينز رومينيجه، نجم إنتر ميلان السابق، تعازيه لرئيس النادي الإيطالي الأسبق إرنستو بيليجريني، الذي توفي قبل ساعات من اللقاء المرتقب أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال الألماني رومينيجه في بيان رسمي «تلقيت نبأ وفاة إرنستو بيليجريني بحزن شديد، فهو لم يكن رئيساً استثنائياً فقط، بل كان شخصاً رائعاً وصاحب رؤية ثاقبة».

وكان بيليجريني رجل أعمال ناجحاً في قطاع المطاعم، وتولى رئاسة النادي في عام 1984، وخلال توليه المسؤولية نجح إرنستو في ضم أكثر من نجم ألماني لصفوف إنتر ميلان مثل رومينيجه ولوثار ماتيوس ويورجن كلينسمان.

وأعلن نادي إنتر ميلان في بيان أن رئيسه الأسبق توفي عن عمر يناهز 84 عاماً، مضيفاً أن لاعبي الفريق سيرتدون شارات سوداء في المباراة النهائية لدوري الأبطال التي ستقام في ميونيخ.

وقال الإنتر في بيانه المنشور على منصة (إكس) «قاد بيليجريني النادي بحكمة وعزيمة على مدار 11 عاماً، وترك بصمة لا تنسى في تاريخ نادينا».

كما نعى نادي يوفنتوس وفاة بيليجريني عبر منصة إكس أيضاً.

وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن بيليجريني كان يعاني التهاباً رئوياً.

وتُوج إنتر ميلان تحت قيادة إرنستو بيليجريني بلقب الدوري الإيطالي مرة واحدة، وكأس الاتحاد الأوروبي مرتين.

وباع بيليجريني أسهمه في إنتر ميلان عام 1995 لرجل الأعمال الشهير في مجال النفط، ماسيمو موراتي.