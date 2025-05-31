توفير خدمات استباقية ومتكاملة لحجاج الإمارات لأداء فريضة الحج بطمأنينة، وإبراز الصورة الحضارية للدولة في تنظيم شؤون الحج، أولوية وطنية تترجم رؤية وتوجهات القيادة الرشيدة بضرورة خدمة حجاج بيت الله الحرام، من أبناء الدولة، بدءاً من الاستعدادات قبل السفر، ومروراً بأداء المناسك، وحتى العودة إلى أرض الوطن.

وبالتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، التي تبذل جهوداً كبيرة لخدمة ضيوف الرحمن، تعمل الجهات المعنية في الدولة على تقديم أفضل الخدمات للحجاج، وتلبية جميع احتياجاتهم، والعناية بشؤونهم بمسؤولية وتفانٍ وإخلاص، ليتمكنوا من أداء الفريضة بسهولة ويسر.

ولتوفير تجربة حج ميسّرة وآمنة للمواطنين، ومع بدء مغادرة حجاج بيت الله، والحملات الإماراتية من مطارات الدولة المختلفة، إلى المملكة، تم تفعيل المرحلة الثانية من منظومة الإجراءات الطبية المعتمدة للتعامل مع الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة، ودعت وزارة الخارجية الحجاج إلى تسجيل أنفسهم أو أسرهم في خدمة «تواجدي» للتواصل معهم عند الحاجة.

ولضمان توفير بيئة مريحة وآمنة لحجاج الدولة خلال أدائهم المناسك، تم إنجاز جميع التجهيزات بالمخيمات في وقت قياسي، وانتهى مكتب شؤون الحجاج، من التشغيل التجريبي للمخيمات في مشعري منى وعرفات بكافة خدماتها ومرافقها بنسبة 100%، وتزويدها بأنظمة تكييف عالية الكفاءة، وتظليل وتشجير جميع ممراتها، وإضافة مراوح حديثة مزودة بنظام الرذاذ للتخفيف من ارتفاع درجات الحرارة، وحماية الحجاج من التعرض لضربات الشمس، وجميعها خدمات تبشر بموسم حج متميز لأبناء الوطن.