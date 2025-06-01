مبابي ونيمار يهنئان سان جيرمان

ميونيخ (د ب أ)



هنأ النجمان الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار جونيور، فريقهما السابق، باريس سان جيرمان الفرنسي بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه.

انتزع سان جيرمان اللقب، بعد فوز كاسح على إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 5-صفر في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونيخ الألمانية.

كتب مبابي عبر حسابه الرسمي على شبكة أنستجرام «أخيراً جاءت اللحظة المنتظرة، التتويج باللقب بفضل أسلوب جماعي للنادي، تهانينا لباريس سان جيرمان».

أما نيمار جونيور، اكتفى بكلمة «مبروك» باللغة البرتغالية عبر حسابه على شبكة أنستجرام أيضاً.

ولعب مبابي بقميص سان جيرمان لمدة 7 مواسم قبل رحيله في صيف العام الماضي 2024 إلى ريال مدريد الإسباني بصفقة انتقال حر، وذلك وسط نزاعات قانونية وقضائية مع النادي الفرنسي.

أما نيمار جونيور فقد جاء في نفس فترة الانتقالات مع مبابي في صيف 2017 قادماً من برشلونة الإسباني، ورحل في صيف 2023 إلى الهلال السعودي، ومنه عاد إلى ناديه القديم سانتوس البرازيلي في يناير الماضي.

وكان الثنائي مبابي ونيمار على وشك التتويج باللقب الأوروبي مع سان جيرمان حيث تواجدا مع الفريق في الخسارة أمام بايرن ميونخ بنهائي عام 2020.