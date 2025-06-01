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إنريكي.. «ملك النهائيات»

إنريكي.. «ملك النهائيات»
1 يونيو 2025 12:36

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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سحق باريس سان جيرمان منافسه إنتر ميلان بخمسة أهداف، في نهائي دوري أبطال أوروبا، محققاً لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه، ويعد الفريق الفرنسي الثاني منذ مارسيليا في عام 1993، الذي يفوز بالكأس الأهم في الكرة الأوروبية.
وأصبح سان جيرمان الفريق رقم 24 الذي يحصد «الشامبيونزليج»، ويحفر اسماً جديداً على «ذات الأذنين» للمرة الثانية في 3 مواسم، بعد فوز مانشستر سيتي على الإنتر عام 2023.
وأثبت لويس إنريكي جدارته في المناسبات الكبرى، حيث فاز الإسباني بجميع النهائيات الكبرى الثمانية التي أدارها مع الأندية، وفاز بجميع نهائيات كأس ملك إسبانيا الثلاثة مع برشلونة، إضافة إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2014-2015 (3-1 أمام يوفنتوس)، ونهائي كأس العالم للأندية 2015-2016 (3-0 أمام ريفر بليت).
وفاز بنهائي كأس فرنسا مرتين مع سان جيرمان، بما في ذلك التفوق 3-0 على استاد ريمس الأسبوع الماضي، ثم إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان النهائي الوحيد الذي خسره على الإطلاق في أي بطولة مع الأندية هو كأس السوبر عام 2016 من مباراتي ذهاب وإياب أمام أتلتيك بلباو.
ويُخلّد هذا الفوز في دوري أبطال أوروبا اسم إنريكي في تاريخ سان جيرمان، حيث أصبح ثاني مدرب في التاريخ يحقق الثلاثية مع ناديين مختلفين، بعد بيب جوارديولا مع برشلونة ومانشستر سيتي.
وحقق المدرب الإسباني الثلاثية «دوري الأبطال، الدوري المحلي، الكأس المحلي» مع الباريسيين هذا الموسم، بعد أن حقق الإنجاز نفسه مع برشلونة عام 2015.

 

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
باريس سان جيرمان
إنتر ميلان
لويس إنريكي
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