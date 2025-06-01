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الرياضة

بدء تحكيم برنامج الشارقة لريادة التميز الرياضي

بدء تحكيم برنامج الشارقة لريادة التميز الرياضي
1 يونيو 2025 22:01

الشارقة (الاتحاد)

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بدأت اللجنة العليا لبرنامج الشارقة لريادة التميز الرياضي مرحلة التحكيم الأخيرة، التي تشهد تصفية المرشحين للفوز بالفئات المختلفة للبرنامج ، وأعلنت اللجنة في الاجتماع الأخير بمقر مجلس الشارقة الرياضي الانتهاء من مرحلة التقييم بالنسبة لكل الملفات المقدمة، ومن المقرر بعد مرحلة التحكيم إعلان القائمة النهائية للفائزين الذين سيتم تتويجهم في حفل خاص شهر يونيو الحالي .
وذكر الدكتور عبدالله بن سلطان، عضو مجلس الشارقة الرياضي رئيس البرنامج، أن البرنامج يستهدف تحفيز كل عناصر المنظومة الرياضية في الشارقة، لمزيد من التميز والتفوق على الصعيدين الجماعي والفردي، وأن النسخة الأولى للبرنامج تشمل الفئة الرئيسية، وهي أفضل نادٍ رياضي وأفضل نادٍ تخصصي، والفئة الثانية لأفضل مدير تنفيذي، والفئة الثالثة لأفضل موظف في إدارات الخدمات المساندة والاتصال المؤسسي والاستراتيجية والأداء والثقافة المجتمعية.
وأضاف أن اللجنة راجعت، خلال المرحلة السابقة 150 ملفاً، وقامت بـ25 زيارة ميدانية، وأجرت 70 مقابلة بواقع 150 ساعة عمل تقريباً، حيث أنهت جميع المقابلات للمرشحين من أندية الشارقة، خلال مايو الماضي، وتشارك أندية الإمارة في البرنامج، باستثناء نادي الحرس الأميري وشركة نادي دبا الحصن.
وأكد الدكتور عبدالله بن سلطان، أن النسخة الأولى ستقدم 12 فائزاً في الفئات المذكورة، وبالإضافة إلى ذلك سيتم تكريم الفئات المتميزة في تطبيق برنامج الحكم، وسيتم تحديد موعد الحفل قريباً.

الإمارات
الشارقة
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