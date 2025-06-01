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معاناة غزة

معاناة غزة
2 يونيو 2025 00:15

الإمارات تواصل تحركاتها إقليمياً ودولياً من أجل وقف الحرب المستمرة في غزة منذ 19 شهراً، واحترام القانون الدولي، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق وعلى نطاق واسع، في ظل اقتراب سكان القطاع من حد المجاعة، جراء إغلاق إسرائيل المعابر أمام دخول المساعدات، واستمرار القتل والتشريد، وتعميق معاناة الجرحى والمرضى والأطفال، بسبب نقص العلاج والأدوية، وتدمير المستشفيات، وعدم توافر مياه صالحة للشرب. 
موقف إماراتي متجدد يؤكد ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته، واتخاذ قرار لوقف هذه الحرب بشكل دائم وشامل، خاصة مع تصاعد حدة الأزمة الإنسانية إلى مستويات كارثية، وحرمان سكان القطاع من أبسط حقوقهم الأساسية، كما تؤكد الدولة، عبر مختلف المحافل واللقاءات الدولية، على ضرورة وقف دوامة المعاناة والتشريد والقتل التي تشكل وصمة عار في تاريخ الإنسانية. 
الإمارات تؤكد التزامها الدائم بدعم السلام والاستقرار في المنطقة، ورسوخ موقفها التاريخي تجاه صون حقوق الشعب الفلسطيني، كما تعمل بشكل حثيث مع الشركاء على إيجاد أفق سياسي جاد، يفضي إلى حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، لأن لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين.

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غزة
قطاع غزة
فلسطين
إسرائيل
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