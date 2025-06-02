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سيتي يعلن غياب كوفاسيتش عن مونديال الأندية

سيتي يعلن غياب كوفاسيتش عن مونديال الأندية
2 يونيو 2025 16:00

لندن (د ب أ)
أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، استبعاد ماتيو كوفاسيتش من بطولة كأس العالم للأندية، وذلك بعدما خضع لجراحة في وتر أخيل. 

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وذكر مانشستر سيتي: «سيقضي ماتيو الصيف يتعافى من الجراحة. ويتمنى كل العاملين بالنادي الشفاء العاجل له».
ويلعب مانشستر سيتي في مجموعة تضم يوفنتوس الإيطالي، والعين الإماراتي، والوداد المغربي. ويخوض مانشستر سيتي أولى مبارياته يوم 18 يونيو. ويغيب كوفاسيتش أيضاً عن مباراتي المنتخب الكرواتي أمام جبل طارق والتشيك، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، المقرر إقامتهما الأسبوع المقبل.
واستعاد مانشستر سيتي جهود رودري، ليمنح المدير الفني جوسيب جواردويلا حلولاً إضافية في وسط الملعب في مونديال الأندية.

مانشستر سيتي
كأس العالم للأندية
السيتي
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