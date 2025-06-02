حج ميسر وآمن

6228 مواطناً يؤدون فريضة الحج العام الحالي، وسط إجراءات وتدابير متكاملة اتخذها مكتب شؤون الحجاج، سواء من حيث تجهيز مقار سكن الحجاج، وتأمين الكوادر الإدارية والطبية والوعظية، فضلاً عن توزيع فرق الاستقبال في المطارات والمعابر، وصولاً إلى تجهيز المخيمات في مشعري منى وعرفات، ضمن متابعة ميدانية مستمرة على مدار الساعة، حرصاً على توفير تجربة ميسرة وآمنة منذ لحظة وصول ضيوف الرحمن وحتى اكتمال أداء المناسك.

مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات يوفر احتياجات ومتطلبات الحجاج، من خلال تعزيز وعيهم بمناسك الحج بطريقة مبتكرة، والارتقاء بالخدمات الصحية والوقائية والتنظيمية، وتأمين خدمات استباقية ومتكاملة؛ كون راحة ضيوف الرحمن وإبراز الصورة الحضارية للدولة في تنظيم شؤون الحج، يشكلان أولوية لدى القيادة الرشيدة التي توجه دائماً بتقديم جميع الخدمات والتسهيلات لحجاج الدولة وفق أرقى المعايير.

الإمارات تعمل، من خلال الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، على الارتقاء بالخدمات الصحية والوقائية والتنظيمية للحجاج في كل عام، والتي تشمل السكن، والنقل، والإعاشة، والرعاية الصحية، والوعظ والإفتاء، لضمان أعلى معايير الجودة في الخدمة، لاسيما فيما يتعلق بخدمة كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وتقديم الدعم والرعاية للحجاج من النساء، وتوفير احتياجات ومتطلبات جميع الحجاج حتى عودتهم إلى ديارهم سالمين.