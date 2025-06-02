الثلاثاء 3 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

حج ميسر وآمن

حج ميسر وآمن
3 يونيو 2025 00:15

6228 مواطناً يؤدون  فريضة الحج العام الحالي، وسط إجراءات وتدابير متكاملة اتخذها مكتب شؤون الحجاج، سواء من حيث تجهيز مقار سكن الحجاج، وتأمين الكوادر الإدارية والطبية والوعظية، فضلاً عن توزيع فرق الاستقبال في المطارات والمعابر، وصولاً إلى تجهيز المخيمات في مشعري منى وعرفات، ضمن متابعة ميدانية مستمرة على مدار الساعة، حرصاً على توفير تجربة ميسرة وآمنة منذ لحظة وصول ضيوف الرحمن وحتى اكتمال أداء المناسك.
مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات يوفر احتياجات ومتطلبات الحجاج، من خلال تعزيز وعيهم بمناسك الحج بطريقة مبتكرة، والارتقاء بالخدمات الصحية والوقائية والتنظيمية، وتأمين خدمات استباقية ومتكاملة؛ كون راحة ضيوف الرحمن وإبراز الصورة الحضارية للدولة في تنظيم شؤون الحج، يشكلان أولوية لدى القيادة الرشيدة التي توجه دائماً بتقديم جميع الخدمات والتسهيلات لحجاج الدولة وفق أرقى المعايير.
الإمارات تعمل، من خلال الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، على الارتقاء بالخدمات الصحية والوقائية والتنظيمية للحجاج في كل عام، والتي تشمل السكن، والنقل، والإعاشة، والرعاية الصحية، والوعظ والإفتاء، لضمان أعلى معايير الجودة في الخدمة، لاسيما فيما يتعلق بخدمة كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وتقديم الدعم والرعاية للحجاج من النساء، وتوفير احتياجات ومتطلبات جميع الحجاج حتى عودتهم إلى ديارهم سالمين.

أخبار ذات صلة
ضيوف الرحمن يتوافدون إلى المسجد الحرام لأداء «طواف القدوم»
«الوطني» يبحث تعزيز التعاون مع سويسرا واليابان
الحج
الحجاج
مكتب شؤون الحجاج
الإمارات
ضيوف الرحمن
مكة المكرمة
الكعبة المشرفة
السعودية
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب اليونان ويشعر به سكان مصر
اليوم 07:26
«أجيال المستقبل» تختتم برنامجها القرائي الأسبوعي
التعليم والمعرفة
«أجيال المستقبل» تختتم برنامجها القرائي الأسبوعي
اليوم 01:20
ضيوف الرحمن يؤدون صلاة العشاء في المسجد الحرام (رويترز)
الأخبار العالمية
ضيوف الرحمن يتوافدون إلى المسجد الحرام لأداء «طواف القدوم»
اليوم 01:04
بريطانيا: الوضع في غزة يزداد سوءاً يوماً بعد يوم
الأخبار العالمية
بريطانيا: الوضع في غزة يزداد سوءاً يوماً بعد يوم
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©