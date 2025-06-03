مارتا تقود منتخب البرازيل للسيدات للفوز على اليابان بثنائية



ساو باولو (أ ب)

حملت النجمة البرازيلية المخضرمة مارتا شارة قيادة منتخب بلادها لكرة القدم للسيدات في أول مشاركة لها في التشكيل الأساسي للفريق منذ أولمبياد باريس العام الماضي، وذلك خلال فوز (راقصات السامبا) 2/ 1 على منتخب اليابان في مباراة ودية مساء أمس.

وعادت اللاعبة الأفضل في العالم ست مرات إلى قائمة منتخب البرازيل لخوض مباراتين وديتين متتاليتين ضد المنتخب الياباني، حيث شاركت كبديلة في الشوط الثاني خلال انتصار الفريق 3/ 1 يوم الجمعة الماضي.

وبعد ثلاثة أيام، بدأت مارتا 39 عاماً المباراة التي أقيمت على ملعب (سيسيرو دي سوزا ماركيز)، وأصبحت قائدة الفريق، ولعبت 73 دقيقة قبل أن يتم استبدالها بجونسون، التي سجلت هدف الفوز بعد ست دقائق. وكانت مارتا، التي تعتبر إحدى أفضل اللاعبات في تاريخ كرة القدم النسائية، أعلنت العام الماضي اعتزالها اللعب مع المنتخب البرازيلي بعد دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة الفرنسية باريس، التي شهدت حصول البرازيليات على الميدالية الفضية بعد الخسارة صفر/ 1 أمام منتخب الولايات المتحدة في المباراة النهائية.

وواصلت مارتا اللعب مع نادي أورلاندو برايد، المتوّج بلقب الدوري المحلي لكرة القدم للسيدات الموسم الماضي، والذي جدّد عقده معها حتى عام.2026 ويستعد المنتخب البرازيلي للدفاع عن لقبه في بطولة كأس أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) للسيدات، التي تنطلق الشهر المقبل في الإكوادور.