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كوزمين: «الأبيض» يقاتل على «التأهل المباشر» إلى «مونديال 2026»

كوزمين: «الأبيض» يقاتل على «التأهل المباشر» إلى «مونديال 2026»
4 يونيو 2025 19:14


مراد المصري (أبوظبي)

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أكد كوزمين أولاريو، مدرب منتخبنا الوطني، أن «الأبيض» يؤمن بحظوظه، ويقاتل على بطاقة التأهل المباشرة إلى كأس العالم 2026، وذلك بداية بلقاء أوزبكستان يوم الخميس، في مباراة وصفها بالمعركة التي تتطلب جهداً كبيراً أمام أحد أقوى فرق آسيا.
وقال المدرب في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم في استاد آل نهيان بأبوظبي: «نتطلع إلى الخروج بالمطلوب في لقاء أوزبكستان، ومنذ اليوم الأول طلبت من اللاعبين الإيمان والقتال على حظوظنا، الأمر لا يتعلق بي، وإنما أتواجد من أجل المساعدة ومنح خبرتي للاعبين، لتحقيق حلم الوصول إلى كأس العالم، ونحن متحفزون لبلوغ حلم أمة بأكملها».
ووصف كوزمين المعسكر الذي أقيم خلال الأسبوع الماضي بالإيجابي، وقال: «أعرف اللاعبين منذ وقت طويل، والتواصل والتجاوب جيد للغاية خلال التدريبات، بالنسبة لي جميع اللاعبين سواسية في الوقت الحالي، وكلهم لاعبو منتخب الإمارات، لا أنظر إلى أي لاعب باعتباره من نادي الشارقة أو العين أو شباب الأهلي أو غيرها، الكل يلعب معاً تحت شعار المنتخب».
وأضاف: «هناك أمور إيجابية للبناء عليها في المرحلة القادمة، واللاعبون تدربوا بعزيمة كبيرة، ونتطلع إلى تقديم المطلوب مع مرور الوقت».

الإمارات
المنتخب الوطني
كوزمين
تصفيات كأس العالم
أوزبكستان
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