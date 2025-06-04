كابازادي: «الأوزبكي» يركز على نفسه



مراد المصري (أبوظبي)

أكد تيمور كابازادي، مدرب منتخب أوزبكستان، أن الفريق يركز على نفسه بالمقام الأول، رغم إدراكه أن منتخبنا الوطني قام بتغيير مدربه مؤخراً، وبالتالي احتاج المزيد من التحليل لأدائه قبل المباراة المرتقبة بينهما يوم غد ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم.

وأشار كابازاي، إلى أن الجميع يدرك أهمية هذه المباراة واللاعبين جاهزين بدنياً وذهنياً، وقال: «أنا على تواصل دائم مع كاتانيتش الغائب بسبب المرض، ونحن في وضيعة ممتازة لخوض المباراة، وموقعنا الحالي على سلم الترتيب يضعنا في مكان ممتاز للتأهل، وما تحقق هو ترجمة لجهود لاعبينا خلال الفترة الماضية».

من جانبه أشار ماشاريبوف لاعب أوزبكستان، أن المباراة المقبلة الأهم في مسيرته، وقال: «نتطلع لتحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم لأول مرة، ونحن نستحق ذلك، إلا أن الأمور لن تكون سهلة في المباراة المقبلة».