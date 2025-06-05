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الأرجنتين وتشيلي.. 64 انتصاراً مقابل 8..!

الأرجنتين وتشيلي.. 64 انتصاراً مقابل 8..!
5 يونيو 2025 13:55

 
علي معالي (أبوظبي)
قبل لقاء الغد «الجمعة»، يُعاني منتخب تشيلي بشدة في تصفيات كأس العالم 2026، حيث جمع 10 نقاط فقط بعد 15 مباراة، ويحتل المركز الأخير في الترتيب، وفرصته في التأهل للمونديال شبه معدومة، وهجوم تشيلي ضعيف للغاية، حيث سجل 9 أهداف بعد 14 مباراة، ودفاعه أيضاً ضعيف، عندما استقبل 21 هدفاً، ويزداد فارق النقاط الخمس مع فنزويلا، صاحبة المركز المؤهل للملحق القاري، صعوبة مع تبقي مباراتين فقط في التصفيات.
على الجانب الآخر، قدمت الأرجنتين أداء رائعاً في التصفيات، حيث فاز حامل اللقب، بـ10 مباريات، وتعادل في مباراة واحدة، وخسر 3 مباريات فقط بعد 14 مباراة، ويتصدر فريق المدرب ليونيل سكالوني جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، وضمن بالفعل التأهل للمونديال.
ومنذ 2024، خسرت الأرجنتين مباراتين وتعادلت مرتين وفازت 12، في حين فازت تشيلي 3 مرات وتعادلت 4 مرات وخسرت 6 مرات، وسجل المواجهات المباشرة يصب في مصلحة الأرجنتين تماما، ففي 97 مباراة، فازت الأرجنتين في 64 مباراة، ولم تذق طعم الهزيمة أمام تشيلي سوى 8 مرات، وآخر خسارة للمنتخب الأرجنتيني تشيلي كانت قبل نحو 9 سنوات، ولم تخسر الأرجنتين في آخر ثماني مباريات أمام تشيلي، بما في ذلك 5 انتصارات.

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