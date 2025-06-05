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السعودية: لم نرصد تفشي أمراض أو أوبئة بين الحجاج

السعودية: لم نرصد تفشي أمراض أو أوبئة بين الحجاج
5 يونيو 2025 20:01

 كشف مساعد وزير الصحة للخدمات الصحية السعودي، الدكتور محمد العبد العالي اليوم الخميس، أن الفرق الطبية في موسم حج هذا العام لم ترصد حتى اللحظة تفشي أي أمراض أو أوبئة بين الحجاج.
وأوضح الدكتور العالي اليوم الخميس" أنه جرى رصد عدد محدود من حالات الإجهاد الحراري للحجاج، غير أنه أكد أيضا أن الالتزام بالخطط أدى لخفض حالات الإجهاد الحراري للحجاج".
وحذرت وزارة الصحة الحجاج من التعرض المباشر لأشعة الشمس في ساعات النهار في ظل درجات الحرارة العالية في موسم حج 1446هـ، كما دعت إلى الالتزام بخطط التفويج، واستخدام المظلات أثناء التنقل بين المشاعر المقدسة، لتعزيز الوقاية من الإجهاد الحراري.
وأدى الحجاج صلاتي الظهر والعصر قصراً وجمعاً، ثم يبدأون بالنفرة متجهين إلى مزدلفة للمبيت فيها، ثم الانتقال منها إلى منى لتكملة مناسك الحج.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، الدكتور غسان النويمي اليوم الخميس، إن عدد الحجاج الذين وصلوا من خارج السعودية بلغ عددهم أكثر من 1.5 مليون حاج. 

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المصدر: د ب أ
حجاج بيت الله الحرام
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