عيدنا.. فرح وعطاء

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يضاعف فرحة حجاج الإمارات بالاطمئنان على أوضاعهم وأحوالهم، ويهنئهم بأداء المناسك؛ ذلك أن راحتهم وسلامتهم أولوية لدى القيادة الرشيدة الحريصة على توفير أفضل حياة لشعب الاتحاد، وتأمين كل أسباب رفاهه وسعادته، وتحقيق الريادة والتفوق في جميع المجالات، وتعظيم المكتسبات الوطنية، وبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم.

نُعبِّر عن فرحتنا بحلول عيد الأضحى المبارك، ونحن ننعم بالاستقرار في وطننا الغالي، ونجني خيرات التنمية، ونفخر بما تحققه دولتنا كل عام من إنجازات، بدعم ورؤية قيادتنا الرشيدة، صاحبة المواقف الإنسانية النبيلة مع الشقيق والصديق، انطلاقاً من مبادئ وقيم راسخة تُعلي قيم التعاون والتكاتف، وتؤمن بالعمل الجماعي في مواجهة التحديات الإنسانية المشتركة، وتعزيز فرص إحلال الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.

يحل العيد، ونحن نمتلك الإرادة، ونجدد العزم والتصميم على مواصلة مسيرة الخير والتقدم والرخاء، والمشاركة بفعالية في مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز سمعة ومكانة الوطن بتصدر المزيد من مؤشرات التنافسية العالمية، وزيادة وتيرة الإنجازات في كل قطاع، من أجل حياة أفضل للأجيال المقبلة، ولتبقى إماراتنا في المقدمة دوماً. وكل عام وأنتم بألف خير.