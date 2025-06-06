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باراجواي على أعتاب «مونديال 2026»

باراجواي على أعتاب «مونديال 2026»
6 يونيو 2025 10:21

 
أسونسيون (د ب أ)

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أصبح منتخب باراجواي على أعتاب المشاركة في كأس العالم لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه، والعودة للتواجد في المحفل العالمي الكبير بعد غياب 16 عاماً.
وحقق منتخب باراجواي انتصاراً ثميناً ومستحقاً 2 - صفر على ضيفه منتخب أوروجواي، في الجولة الـ15 من تصفيات اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول»، المؤهل للمونديال، الذي يقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا العام المقبل.
وافتتح ماتياس جالارزا التسجيل لمنتخب باراجواي في الدقيقة 13، فيما أضاف زميله خوليو إنسيسو الهدف الثاني في الدقيقة 81 من ركلة جزاء.
وارتفع رصيد منتخب باراجواي، الذي حقق فوزه السادس في التصفيات مقابل 6 تعادلات و3 هزائم، إلى 24 نقطة، ليتقدم للمركز الثالث بجدول الترتيب، في حين توقف رصيد منتخب أوروجواي، الذي تكبد خسارته الرابعة في التصفيات، مقابل 5 انتصارات و6 تعادلات، عند 21 نقطة في المركز الخامس مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات تلك الجولة.
ويعود آخر ظهور لمنتخب باراجواي في نهائيات المونديال إلى نسخة المسابقة عام 2010 بجنوب أفريقيا، ليغيب بعدها عن المشاركة في النسخ الثلاث الأخيرة.
يذكر أن المنتخبات الستة الأولى في ترتيب التصفيات سوف تصعد مباشرة للمونديال، فيما يتعين على صاحب المركز السابع، خوض الملحق العالمي.

كأس العالم
أميركا الجنوبية
باراجواي
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