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الأهلي يعلن تعاقده رسمياً مع زيزو

الأهلي يعلن تعاقده رسمياً مع زيزو
6 يونيو 2025 17:45

 
القاهرة (د ب أ)

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زيزو يصل ميامي للانضمام لمعسكر الأهلي


أعلن النادي الأهلي المصري التعاقد رسمياً مع أحمد مصطفي زيزو جناح الزمالك، وذلك بعقد لمدة أربعة مواسم في صفقة انتقال حر، مع خيار التمديد لموسم آخر بموافقة الطرفين.
ونشر الأهلي المصري فيديو عبر منصته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، لتقديم زيزو، والذي قال فيه: «زيزو في أرض التاريخ زيزو أهلاوي».
وقال مصدر بالأهلي المصري في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن زيزو سيغادر مساء اليوم مطار القاهرة، وينضم لمعسكر الفريق في ميامي استعداداً للمشاركة في كأس العالم للأندية، والتي ستقام بالولايات المتحدة الأميركية الفترة من 14 يونيو الجاري إلى 13 يوليو المقبل وبمشاركة 32 فريقاً.
وكان زيزو بدأ مسيرته في ناشئي وادي دجلة المصري، وانضم إلى ليرس البلجيكي في عام 2014، ولعب له ثلاثة أعوام، قبل أن ينتقل إلى البرتغال، حيث لعب معاراً لفريق ناسيونال ماديرا، ثم لعب في موريرنسي لمدة عامين قبل الانتقال إلى الزمالك في عام 2019، ومع الزمالك نجح زيزو في الفوز بلقب الدوري مرتين والكأس ثلاث مرات، وكأس السوبر المصري مرة، والسوبر الأفريقي مرتين، والكونفيدرالية الأفريقية مرتين.
ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى بمونديال الأندية، والتي تضم أيضاً أندية إنتر ميامي الأميركي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

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الأهلي المصري
الزمالك
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