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ترامب يلوِّح بالتخلي عن سيارة تيسلا بعد خلافه مع ماسك

ترامب يلوِّح بالتخلي عن سيارة تيسلا بعد خلافه مع ماسك
6 يونيو 2025 23:04

أعلن البيت الأبيض الجمعة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يعتزم التحدّث إلى الملياردير إيلون ماسك، وأنه قد يتخلى عن سيارة تيسلا حمراء، إثر السجال الحاد بين الرجلين.
وشدّد معسكر ترامب على أن سيّد البيت الأبيض يريد طي الصفحة مع رجل الأعمال المولود في جنوب أفريقيا، وقد أفاد مسؤولون، وكالة فرانس برس بأن ماسك طلب الاتصال، لكن الرئيس غير مهتم بذلك.
بدلاً من ذلك سعى الرئيس الجمهوري إلى تركيز الجهود على إقرار مشروع الميزانية في الكونغرس، والذي كانت انتقادات ماسك له أشعلت فتيل السجال الخميس.
وقال ترامب في تصريحات هاتفية لصحافيين في محطات تلفزة أميركية إن الخلاف أصبح وراءه، ووصف ماسك بأنه «الرجل الذي فقد عقله»، في اتصال أجرته معه محطة إيه بي سي، فيما قال في تصريح لقناة سي بي اس إن تركيزه منصب «بالكامل» على الشؤون الرئاسية.
في الأثناء، نفى البيت الأبيض صحة تقارير أفادت بأن الرجلين سيتحادثان.
ورداً على سؤال عما إذا يعتزم الرجلان التحادث، قال مسؤول رفيع في البيت الأبيض في تصريح لوكالة فرانس برس، طالباً عدم كشف هويته «إن الرئيس لا يعتزم التحدث إلى ماسك اليوم».
وقال مسؤول آخر «صحيح» أن ماسك طلب الاتصال.

- التخلي عن سيارة تسلا؟ -
تراجعت أسهم شركة تيسلا بأكثر من 14 بالمئة الخميس على خلفية السجال، وخسرت أكثر من 100 مليار من قيمتها السوقية، لكنها تعافت جزئياً الجمعة.وفي مؤشر يدل على مدى تدهور العلاقة بينهما، يدرس الرئيس الأميركي بيع أو منح سيارة تيسلا كان اشتراها لإظهار دعمه لماسك إبان احتجاجات طالت الشركة.
الجمعة كانت السيارة الكهربائية لا تزال مركونة في فناء البيت الأبيض.
ورداً على سؤال لفرانس برس حول ما إذا قد يبيع ترامب السيارة أو يهبها، قال المسؤول الرفيع في البيت الأبيض «إنه يفكر في ذلك، نعم».

 

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