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الرياضة

المغرب تكسب تونس ودياً بهدفي حكيمي والكعبي

المغرب تكسب تونس ودياً بهدفي حكيمي والكعبي
7 يونيو 2025 09:26

الرباط (د ب أ)

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تغلب المنتخب المغربي على نظيره التونسي 2- صفر ، في مباراة ودية دولية، استعداداً لاستئناف مشوارهما في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.
ويسعى المنتخب المغربي، رابع مونديال قطر، إلى التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي بعد بلوغه نهائيات 2018 و2022، وهو يتصدر المجموعة الخامسة في التصفيات برصيد 15 نقطة، متفوقاً على منتخب النيجر صاحب المركز الثاني برصيد ست نقاط، وتنزانيا في المركز الثالث بالرصيد نفسه. 
ويأتي منتخب زامبيا في المركز الرابع بثلاث نقاط، ويتذيل منتخب الكونغو برازفيل الترتيب من دون رصيد من النقاط. 
ويلتقي المنتخب المغربي نظيره البنيني ودياً يوم الاثنين المقبل، قبل مواجهة النيجر في الجولة السابعة من التصفيات.
وعلى الجانب الآخر، يتصدر منتخب تونس المجموعة الثامنة للتصفيات برصيد 16 نقطة بفارق أربع نقاط عن ناميبيا في المركز الثاني، وبفارق ست نقاط عن ليبيريا في المركز الثالث، ويحتل منتخب غينيا الاستوائية المركز الرابع برصيد سبع نقاط، ويأتي خلفه منتخب مالاوي بست نقاط ويتذيل منتخب ساو تومي بدون رصيد من النقاط. ويلتقي المنتخب التونسي ودياً مع زامبيا يوم الثلاثاء المقبل، قبل مواجهة ليبيريا في الجولة السابعة من التصفيات. 
وتقدم منتخب المغرب عن طريق أشرف حكيمي من ضربة رأس، بعدما تابع ضربة ركنية نفذها زميله إلياس بن صغير في الدقيقة 80، قبل أن يضيف أيوب الكعبي الهدف الثاني من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني. 
وتعرض المنتخب التونسي لنقص عددي بعد طرد لاعبه على العابدي في الدقيقة الأولي من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

المغرب
تونس
تصفيات كأس العالم
أشرف حكيمي
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