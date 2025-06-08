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الرياضة

بوجاتشار بطل المرحلة الأولى من «دوفينيه للدراجات»

بوجاتشار بطل المرحلة الأولى من «دوفينيه للدراجات»
8 يونيو 2025 20:59

 
برلين (د ب أ)

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تفوق السلوفيني تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات للدراجات على منافسه الدنماركي يوناس فينجارد، محققاً فوزاً حاسماً في منافسة حامية بين البطلين السابقين لسباق فرنسا الدولي للدراجات، وذلك في المرحلة الافتتاحية لسباق كريتيريوم دو دوفينيه.
كان بوجاتشار وفينجارد من أبرز المتنافسين في السباق، الذي يبلغ طوله 196 كيلومتراً، ويمتد من دوميرا إلى مونلوسون، رفقة البطل الأولمبي البلجيكي ريمكو إيفينيبويل. وحقق بوجار فوزاً سريعاً على فينجارد، بينما جاء النجم الهولندي ماتيو فان دير بويل في المركز الثالث.
ويعتبر سباق كريتيريوم دو دوفينيه الذي يستمر أسبوعاً، بمثابة استعداد مهم لسباق فرنسا الدولي، الذي ينطلق في 5 يوليو القادم بمدينة ليل.
وكان بوجاتشار فاز بسباق فرنسا أعوام 2020 و2021 و2024، في حين توج فينجارد به عامي 2022 و2023.

 

الإمارات
فريق الإمارات للدراجات
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تادي بوجاتشار
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