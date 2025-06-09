«سباق الفورمولا للجري» يعود إلى «عالم فيراري»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «عالم فيراري أبوظبي» عن فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق الفورمولا للجري لعام 2025، والذي ينظم هذا العام احتفاءً بالذكرى السنوية الـ 15 على افتتاح المدينة.

تعد نسخة هذا العام الأكبر والأكثر تميزاً حتى الآن، إذ ينظم السباق صباح الأحد 15 يونيو، ليمنح المشاركين تجربة رياضية فريدة داخل واحدة من أبرز الوجهات الترفيهية في العالم.

يُقام السباق على مسار داخلي مكيف بالكامل يبلغ طوله 2.5 كيلومتر، يبدأ وينتهي داخل المرافق المغلقة للمدينة، ويمر بعدد من الألعاب والمرافق الشهيرة، ويمتد إلى ياس مول، ثم يعود عبر القرية الإيطالية.

يمكن للمشاركين اختيار أحد 3 مسارات مختلفة، صُممت لتناسب مستويات الجري المتنوعة، وتشمل مسافات 2.5 كيلومتر، و5 كيلومترات، و10 كيلومترات، بما يتيح خيارات تناسب مختلف مستويات اللياقة البدنية والأهداف الشخصية.

يبدأ تسجيل الحضور للمشاركة في السباق عند الساعة 6:00 صباحاً، وتنطلق السباقات رسمياً في تمام الساعة 7:00 صباحاً. ويحصل جميع المتسابقين على قميص سباق الفورمولا للجري بإصدار محدود، إلى جانب ميدالية خاصة تحمل شعار عالم فيراري أبوظبي، تقدم عند عبور خط النهاية، كتذكار من هذه المناسبة المميزة.

وتطلق «عالم فيراري» سباقاً جديداً بعنوان «فيراري 15: النسخة الأقوى»، يمنح المشاركين فرصة لاختبار أقصى قدراتهم على التحمّل من خلال إكمال أكبر عدد ممكن من اللفات داخل المدينة خلال 15 دقيقة. وينطلق التحدي الساعة 8:30 صباحاً.

ويحصل الفائز بالمركز الأول في مسابقة «فيراري 15: النسخة الأقوى» على مجموعة هدايا حصرية من منتجات «فيراري»، تتضمن دفتر ملاحظات، ولقماً وكوباً وقبعة تحمل العلامة التجارية، لتُشكل هدايا تذكارية مميزة للفائز في هذه المسابقة المميزة.

يواصل سباق الفورمولا للجري تقديم ما يتجاوز المنافسة الرياضية، ليسهم في بناء مجتمع من العدّائين الشغوفين، ويصنع لحظات مميزة تجمع مشاركين من مختلف الخلفيات في تجربة رياضية تنبض بالحيوية.

ومع توافر عدد محدود من المقاعد، تنصح «عالم فيراري» بالتسجيل المبكر للمشاركة في هذه الفعالية الفريدة داخل واحدة من أبرز المدن الترفيهية في العالم.