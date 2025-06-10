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انقطاع الكهرباء في جزيرة بالما الإسبانية

انقطاع الكهرباء في جزيرة بالما الإسبانية
10 يونيو 2025 23:33


شهدت جزيرة لا بالما الإسبانية، الثلاثاء، انقطاعًا شاملًا في التيار الكهربائي، هو الثاني من نوعه خلال أقل من شهرين، بعد انقطاع واسع النطاق ضرب البلاد في أواخر أبريل الماضي وامتدت تداعياته إلى البرتغال المجاورة.
وأفاد جهاز الطوارئ الإسباني بأن حكومة جزر الكناري المحلية أعلنت تفعيل «خطة طوارئ» للتعامل مع الحادث، في ظل استمرار انقطاع الكهرباء في مناطق واسعة من الجزيرة الواقعة في المحيط الأطلسي.
وأوضحت شركة «إنديسا»، المشغلة لشبكة الكهرباء، أن الانقطاع ناجم عن عطل فني في أحد المولدات بمحطة «برينا ألتا» شرقي الجزيرة، دون أن تحدد موعدا متوقعا لاستعادة الخدمة.
وكان انقطاع الكهرباء السابق في 28 أبريل قد تسبب في شلل واسع النطاق، أدى إلى توقف خدمات الإنترنت، وتعليق حركة القطارات، وتعطيل مرافق حيوية لساعات طويلة في مختلف أنحاء إسبانيا.

 

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المصدر: وكالات
إسبانيا
انقطاع التيار الكهربائي
لا بالما
انقطاع الكهرباء
جزر الكناري
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