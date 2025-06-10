الأربعاء 11 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

«عمومية» الرياضات الجوية الآسيوية في ضيافة الإمارات

«عمومية» الرياضات الجوية الآسيوية في ضيافة الإمارات
11 يونيو 2025 00:19

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
3 ميداليات لـ«الطيران الشراعي» في «دولية كازاخستان»

تعقد الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للرياضات الجوية اجتماعها في التاسعة والنصف صباح اليوم الأربعاء في دبي ويتضمن جدول الأعمال كلمة افتتاحية ثم الانتخابات، حيث سيتم انتخاب الرئيس للأربع سنوات القادمة إلى جانب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد.
ويذكر أن الرئيس السابق للاتحاد من تايلاند قد أمضى المدة القانونية ثماني سنوات «فترتين» وقد اسندت رئاسة الاتحاد بالإنابة إلى يوسف الحمادي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية منذ أشهر حتى يتم انتخاب الرئيس في الاجتماع المقرر اليوم.
وأعلن اتحاد الرياضات الجوية ترشيح الحمادي لمنصب الرئيس للسنوات الأربع القادمة ويعد أقوى وأبرز المرشحين للرئاسة كما سيتم الاقتراع على مناصب المكتب التنفيذي.

الرياضات الجوية
اتحاد الرياضات الجوية
القفز بالمظلات
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
العثور على وثائق سرية وخرائط في منزل منفذ هجوم النمسا
الأخبار العالمية
العثور على وثائق سرية وخرائط في منزل منفذ هجوم النمسا
اليوم 17:24
حمدان بن زايد يستقبل سفير روسيا الاتحادية لدى الدولة
علوم الدار
حمدان بن زايد يستقبل سفير روسيا الاتحادية لدى الدولة
اليوم 17:20
عبدالله بن طوق يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي مع قبرص واليونان
اقتصاد
عبدالله بن طوق يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي مع قبرص واليونان
اليوم 17:12
الوداد المغربي يتعاقد مع المهاجم السوري عمر السومة
الرياضة
الوداد المغربي يتعاقد مع المهاجم السوري عمر السومة
اليوم 16:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©