«عمومية» الرياضات الجوية الآسيوية في ضيافة الإمارات

دبي (الاتحاد)

تعقد الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للرياضات الجوية اجتماعها في التاسعة والنصف صباح اليوم الأربعاء في دبي ويتضمن جدول الأعمال كلمة افتتاحية ثم الانتخابات، حيث سيتم انتخاب الرئيس للأربع سنوات القادمة إلى جانب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد.

ويذكر أن الرئيس السابق للاتحاد من تايلاند قد أمضى المدة القانونية ثماني سنوات «فترتين» وقد اسندت رئاسة الاتحاد بالإنابة إلى يوسف الحمادي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية منذ أشهر حتى يتم انتخاب الرئيس في الاجتماع المقرر اليوم.

وأعلن اتحاد الرياضات الجوية ترشيح الحمادي لمنصب الرئيس للسنوات الأربع القادمة ويعد أقوى وأبرز المرشحين للرئاسة كما سيتم الاقتراع على مناصب المكتب التنفيذي.