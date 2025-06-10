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«أدنوك» العالمية

«أدنوك» العالمية
11 يونيو 2025 00:01

اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة «أدنوك» الذي ترأسه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أبرز إنجازات الشركة المتواصلة في رفع كفاءتها التشغيلية، وتعزيز القيمة المضافة، وتوظيف حلول الذكاء الاصطناعي، وتمكين الكوادر الوطنية في هذا القطاع المهم، إلى جانب التوسع الاستثماري في مشاريع الطاقة النظيفة، بما يُجسِّد رؤية القيادة الرشيدة لترسيخ الاستدامة محوراً وأساساً، حاضراً ومستقبلاً، في جميع القطاعات.
نجاحات تؤكد دور «أدنوك» محفزاً رئيساً للنمو والتنويع الاقتصادي، وخلق مزيد من الفرص الاقتصادية والصناعية الجديدة للقطاع الخاص، إضافة إلى دعمها الصناعة الوطنية والمنتج المحلي، تزامناً مع سعيها إلى تطوير عملياتها وتوسعتها لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، وتنويع مصادرها واستدامتها، ولتصبح شركة الطاقة الأكثر تطبيقاً لأدوات وحلول الذكاء الاصطناعي، والرائدة عالمياً في هذا المجال الحيوي.
«أدنوك» مؤسسة اقتصادية وطنية برؤية تنموية شاملة، توازن بين إنتاج الطاقة وخفض الانبعاثات، وتدفع عجلة النمو منخفض الكربون، وصولاً إلى الحياد المناخي بحلول عام 2045، كما تشارك العالم جهوده في إيجاد حلول للتحديات التي تساهم في الانتقال الواقعي والمسؤول في القطاع، وتضمن أمن وإمدادات الطاقة عالمياً؛ لكونها ركيزة أساسية للتنمية.

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