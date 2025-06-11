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ترامب يكشف عن خطة لجلب معادن نادرة من الصين

ترامب يكشف عن خطة لجلب معادن نادرة من الصين
11 يونيو 2025 17:56

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستحصل على مغناطيسات ومعادن أرضية نادرة من الصين، وذلك بموجب اتفاقية تجارية جديدة، وأن الرسوم الجمركية على السلع الصينية سترتفع لتصل إلى 55%.
وفي المقابل، أكد ترامب أن الولايات المتحدة ستوفر للصين «ما تم الاتفاق عليه»، وهو ما يشمل السماح للطلاب الصينيين بالالتحاق بالجامعات الأميركية.
وعلى صعيد متصل، ذكرت منظمة حقوقية دولية اليوم الأربعاء، أن العديد من العلامات التجارية العالمية من بين عشرات الشركات التي تواجه خطر استخدام العمل القسري خلال سلاسل التوريد الصينية الخاصة بها، لأنها تستخدم معادن أساسية أو تشتري منتجات معدنية مصدرها منطقة شينجيانج في أقصى غرب الصين. 

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المصدر: د ب أ
أميركا
الصين
دونالد ترامب
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