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سائق أستون مارتن جاهز لخوض سباق بلاده

سائق أستون مارتن جاهز لخوض سباق بلاده
11 يونيو 2025 19:49

مونتريال (رويترز)

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قال فريق أستون مارتن المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، إن سائقه لانس سترول أصبح جاهزاً للمشاركة في سباق جائزة كندا الكبرى في بلاده بعد تعافيه من ألم في اليد والمعصم. وغاب السائق الكندي «26 عاماً» عن سباق إسبانيا في الأول من يونيو، إذ عانى من الألم لأسابيع عدة، والذي يعتقد معالجه أنه ناتج عن حادث دراجة عام 2023. وقال أستون مارتن في بيان «يسعدنا أن نؤكد أن لانس سترول سيعود مع الفريق للمنافسة في مونتريال. خضع لعملية ناجحة لعلاج الأعراض التي كان يعاني منها وأكمل بعض اللفات بسيارة فورمولا 1 قديمة على حلبة بول ريكارد في وقت سابق من هذا الأسبوع. يتحلى لانس باللياقة والصحة، وهو متحمس للتنافس أمام جماهير بلاده». ولم يتمكن فريق أستون مارتن من استبدال سترول في جائزة إسبانيا لأنه شارك في التجارب التأهيلية وحل في المركز 14 على حلبة برشلونة. وقال سترول «أنا متحمس للعودة إلى قيادة السيارة مع الفريق في سباق الجائزة الكبرى في بلادي. كنت دائماً على استعداد لبذل قصارى جهدي لأكون جاهزاً للسباق أمام جماهير مونتريال. أشعر بتحسن بعد العملية، وخضت بعض اللفات على حلبة بول ريكارد هذا الأسبوع للاستعداد. شكراً لكم على كل الدعم، أراكم جميعاً في السباق». ويحتل سترول المركز 12 في ترتيب السائقين برصيد 14 نقطة، بينما يتصدر الأسترالي أوسكار بياستري سائق مكلارين الترتيب برصيد 186 نقطة.

أستون مارتن
بطولة العالم للفورمولا-1
جائزة كندا الكبرى للفورمولا 1
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