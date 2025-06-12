محمد صلاح.. من 35 مليون يورو إلى 150 مليون يورو



معتز الشامي (واشنطن)

في كرة القدم، تشير «القيمة السوقية» إلى القيمة التقديرية للاعب في سوق الانتقالات، وهي في الأساس السعر الذي يمكن أن يدفعه الفريق للحصول على عقده، وهذه القيمة ليست سعرًا ثابتًا، بل تقدير يأخذ في الاعتبار عوامل مثل الأداء والعمر ومدة العقد والإمكانات، ويستعرض موقع «ترانسفير ماركت» اللاعبين الذين حققوا أكبر زيادة في القيمة السوقية خلال موسم واحد، وذلك منذ انطلاق الموقع قبل 25 عاما.

ولم يشهد أي لاعب ترقيات في قيمته السوقية خلال موسم واحد أكثر من محمد صلاح في موسم 2017/2018، وبدأ الدولي المصري الموسم مع ليفربول بقيمة سوقية بلغت 35 مليون يورو فقط بعد انضمامه من روما، لكنها زادت بمقدار 115 مليون يورو لتصل إلى 150 مليون يورو بعد أن سجل صلاح 44 هدفا وقدّم 16 تمريرة حاسمة في 52 مباراة.

وضمن الصعود المذهل للامين يامال احتلال المركزين الثاني والثالث بالقائمة، ففي آخر تحديث للدوري الإسباني، أصبح نجم برشلونة الصاعد الأغلى في العالم بقيمة 200 مليون يورو، بعد ترقية بقيمة 110 ملايين يورو خلال موسم 2024/2025، ولم تُحدد قيمة يامال السوقية في بداية موسم 2023/2024، لكن تقييمه ارتفع بشكل كبير نهاية الموسم إلى 90 مليون يورو.

وفي المركز الرابع، يأتي الدولي الإنجليزي هاري كين الذي حصل على ترقية بقيمة 90 مليون يورو في موسم 2017/2018 بعد تسجيله 41 هدفا مع توتنهام، ويظهر كيليان مبابي مرتين في قائمة العشرة الأوائل، بالمركز الخامس حيث حصل النجم الفرنسي على ترقية بقيمة 85 مليون يورو خلال موسم 2017/2018 عندما انتقل من موناكو إلى باريس سان جيرمان، ثم المركز التاسع، حيث حصل على ترقية بقيمة 80 مليون يورو خلال موسمه الأول في باريس ليصل إلى 200 مليون يورو.

وحل النجم الإنجليزي جادون سانشو في المركز السادس، حيث حصل على ترقية بقيمة 85 مليون يورو ليصل إلى 100 مليون يورو، موسم 2018/2019، وفي المركز السابع يأتي النجم البلجيكي كيفين دى بروين، حيث حصل على ترقية بقيمة 85 مليون يورو ليصل إلى 150 مليون يورو، موسم 2017/2018، وفي المركز الثامن يحل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، حيث حصل على ترقية بقيمة 80 مليون يورو ليصل إلى 180 مليون يورو، موسم 2017/2018، بينما أكمل قائمة العشرة الأوائل، النجم الهولندي فرينكي دي يونج، حيث حصل على ترقية بقيمة 78 مليون يورو ليصل إلى 85 مليون يورو، موسم 2018/2019.