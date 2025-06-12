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ترامب يعتزم تحديد الرسوم الجمركية

ترامب يعتزم تحديد الرسوم الجمركية
12 يونيو 2025 20:32

يعتزم الرئيس دونالد ترامب إبلاغ شركائه التجاريين بنسب الرسوم الجمركية الأحادية الجانب خلال الأسابيع المقبلة، مع اقتراب الموعد النهائي في يوليو لبدء فرض رسوم جمركية أعلى على عشرات الدول.
وصرح ترامب لصحافيين في ساعة متأخرة الأربعاء في مركز كينيدي بواشنطن حيث كان يحضر عرضاً مسرحياً «سنبعث برسائل خلال أسبوع ونصف أو أسبوعين تقريباً إلى الدول لإبلاغها بمضمون القرار».
وفرض ترامب في أبريل رسوماً جمركية بنسبة 10%على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وكشف النقاب عن معدلات رسوم فردية أعلى على عشرات الاقتصادات، بينها الهند والاتحاد الأوروبي، علما بأنه سارع إلى تعليق قراره.
ومن المقرر أن ينتهي قرار التعليق في 9 يوليو، فيما تتواصل المفاوضات بين واشنطن وشركاء تجاريين.
وحتى الآن لم تعلن واشنطن سوى عن اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة، إلى جانب تخفيف موقت للرسوم الجمركية مع الصين.

 

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المصدر: آ ف ب
الرسوم الجمركية
دونالد ترامب
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