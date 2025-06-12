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ترامب يعرض على الهند المساعدة بعد حادث تحطم الطائرة

ترامب يعرض على الهند المساعدة بعد حادث تحطم الطائرة
13 يونيو 2025 00:31

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس، عن استعداد الولايات المتحدة لتقديم المساعدة للهند، وذلك عقب حادث تحطم طائرة مروع في مدينة أحمد آباد غربي البلاد.
وقال ترامب، إن :" الهند دولة كبيرة وقوية.
إنني واثق من قدرتهم على التعامل مع الأمر، لكنني أبلغتهم بأن أي شيء يمكننا تقديمه لهم سنرسله على الفور".
 ووصف ترامب الحادث بأنه حادث "تحطم مروع".
وأضاف ترامب في واشنطن ،:" يا له من حادث رهيب، إنه من أسوأ الحوادث في تاريخ الطيران".
وكانت رحلة الخطوط الجوية الهندية رقم إيه آي  171 في طريقها من مدينة أحمد آباد إلى مطار جاتويك في لندن، وكان على متنها 242 شخصا، عندما تحطمت بعد وقت قصير من الإقلاع. 

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المصدر: د ب أ
دونالد ترامب
تحطم طائرة
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