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آفاق الشراكة

آفاق الشراكة
13 يونيو 2025 00:01

علاقات إماراتية باكستانية وثيقة، يميزها الحرص الدائم على مواصلة تعزيز التعاون البنّاء، ودعم مسارات العمل المشترك في الجوانب الاقتصادية والتجارية، ويرسِّخها التنسيق الدائم حيال مختلف القضايا، بما يخدم المصالح المشتركة، كما يعزز هذه العلاقات التاريخية الحضورُ الإماراتي التنموي والإنساني في جمهورية باكستان، وذلك انطلاقاً من رؤية البلدين لتلبية تطلعات شعبيهما في تحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام، وترسيخ السلم الإقليمي والدولي.
مباحثات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، في أبوظبي، تدفع أوجه التعاون إلى الأمام، بما يوسع آفاق الشراكة الاستراتيجية المتميزة، خاصة أن الإمارات تعتبر شريكاً تجارياً مهماً، وأكبر مستثمر في قطاعات عديدة بباكستان، كما تقف دوماً مع كل ما يحقق التنمية والاستقرار في باكستان الصديقة من خلال مبادرات نوعية في مجالات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، وتوفير المياه، والزراعة، وغيرها.
العلاقات بين الإمارات وباكستان تتسم بالإرادة المشتركة لاستثمار كل الفرص التنموية المتاحة التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين، وتسهم في نشر التنمية والرخاء والازدهار المستدام، وتدعم نهج الحوار، وإيجاد أرضيات مشتركة للحلول الدبلوماسية في معالجة النزاعات والأزمات في المنطقة والعالم.

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