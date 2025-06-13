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الزلازل تلحق أضراراً بأديرة أثرية في اليونان

الزلازل تلحق أضراراً بأديرة أثرية في اليونان
13 يونيو 2025 20:04

أعلنت السلطات اليوم الجمعة ، أن سلسلة من الزلازل المتواصلة تسببت في أضرار لعدد من الأديرة القديمة في شمال اليونان.
وضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر للزلازل، شبه جزيرة جبل آثوس في 7 يونيو الجاري، تبعته سلسلة من الهزات الأرضية، بعضها تحت سطح البحر وأخرى على اليابسة، واستمرت حتى اليوم الجمعة.
وقالت وزارة الثقافة، إن الزلازل تسببت في حدوث "تشققات شديدة" في قبة دير زينوفون، الذي تم بناؤه في أواخر القرن العاشر، كما ألحقت أضراراً بجداريات دينية في هذا الدير وعدة أديرة أخرى.
يشار إلى أن جبل آثوس هو أحد أهم المواقع الدينية للمسيحيين الأرثوذكس، ويعرف غالباً باسم "الجبل المقدس".
وهو مجتمع رهباني شبه مستقل يضم 20 ديراً أرثوذكسيا.
ويخضع هذا المجتمع لحكم ذاتي صارم تحت السيادة اليونانية، ولا يزال يحافظ على تقاليد دينية قديمة.

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