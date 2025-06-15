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نهيان بن مبارك يستقبل المبعوث الخاص لرئيس وزراء بنغلاديش

نهيان بن مبارك يستقبل المبعوث الخاص لرئيس وزراء بنغلاديش
15 يونيو 2025 14:06

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، في مجلسه بمدينة أبوظبي، معالي السيد لطفي صديقي، المبعوث الخاص لمعالي كبير المستشارين (رئيس الوزراء) لحكومة جمهورية بنغلاديش، الذي يزور الدولة في إطار تعزيز التواصل الثنائي بين البلدين الصديقين.

 

 وفي بداية اللقاء، رحّب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بالضيف، مشيدا بعمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بنغلاديش، والتي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بأهمية مدّ جسور التعاون مع دول جنوب آسيا، ولا سيما بنغلاديش التي تجمعها بالإمارات روابط إنسانية وثقافية واقتصادية عميقة.

 وأكد معاليه أن هذه العلاقات المتينة التي وضع أسسها القائد المؤسس تواصل تطورها وازدهارها في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، والتي تعتمد على الانفتاح والتعاون البناء واحترام السيادة وتعزيز المصالح المشتركة، مشيرا إلى التطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وهو ما يعكس رغبة الجانبين في الارتقاء بها نحو شراكة أكثر شمولا وفعالية.

 

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 من جانبه، أعرب معالي السيد لطفي صديقي عن بالغ شكره وامتنانه لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على حفاوة الاستقبال، مشيدا بمكانة دولة الإمارات ودورها الرائد في دعم جهود التنمية المستدامة إقليميا ودوليا، بالإضافة إلى التزامها بقيم التعايش والاعتدال والانفتاح الثقافي.

 

 وأكد المبعوث الخاص أن جمهورية بنغلاديش تولي اهتماما كبيرا بتعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص بلاده على تطوير التعاون العملي وتوسيع نطاقه بما يخدم تطلعات الشعبين الصديقين، كما شدد على أن علاقات البلدين تمثل نموذجا يحتذى به في التعاون الدولي القائم على القيم المشتركة والتفاهم المتبادل.

 

 واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والسعي لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون الإستراتيجي، بما ينسجم مع رؤية البلدين لمستقبل يعمه السلام والاستقرار، ويعزز الازدهار الإقليمي والدولي.

 

 

 

المصدر: وام
نهيان بن مبارك
بنغلاديش
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