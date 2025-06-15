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صدارة تنموية

صدارة تنموية
16 يونيو 2025 00:15

نمو اقتصادي وطني متسارع، ينطلق من رؤية استشرافية صاغتها الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتصدر المؤشرات التنموية العالمية بمختلف القطاعات، ويجسد هذا النمو الاستثنائي حسن التخطيط والتنفيذ عبر الكوادر الوطنية الكفؤة، كما يعكس ثقة المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية والعالمية باقتصادنا الوطني التنافسي.
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يعلن عن قفزات اقتصادية كبيرة حققتها الإمارات من خلال نمو التجارة الخارجية غير النفطية، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، ونمو ⁠صادراتنا غير النفطية بشكل استثنائي، إلى جانب العديد من المؤشرات الإيجابية التي رسخت مكانة الدولة في المنظومة الاقتصادية عالمياً، ومهدت الطريق أمام الاقتصاد الوطني ليكون الأقوى والأنشط في العالم بحلول المئوية.
الإمارات ماضية نحو بناء منظومة اقتصادية وطنية معرفية قائمة على التنويع، والانفتاح، وتبني سياسات تحفيزية للمستثمرين ورجال الأعمال، وإعداد تشريعات متقدمة، وإقامة بنية تحتية متطورة، إضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي وعلوم المستقبل والابتكار في مختلف القطاعات، ناهيك عن دور الدولة الهام في بناء الشراكات، ومد جسور التعاون مع العالم.

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