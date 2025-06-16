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اقتصاد

تعاون بين «كويما» و«إيجل هيلز» لإعادة إحياء فندق «جراند أوتيل دي بان» في البندقية

تعاون بين «كويما» و«إيجل هيلز» لإعادة إحياء فندق «جراند أوتيل دي بان» في البندقية
16 يونيو 2025 13:36

 
ميلانو (الاتحاد)
أعلنت شركة «كويما إس جي آر»، المتخصّصة في استثمار وتطوير وإدارة الأصول العقارية لصالح المستثمرين المؤسسيين، عن إبرام اتفاق مع مجموعة من المقرضين للاستحواذ على كامل الديون المستحقة على فندق «جراند أوتيل دي بان» التاريخي، في خطوة تمهّد الطريق لإطلاق مشروع ترميم شامل لهذا المعلم الأيقوني الواقع في منطقة ليدو دي فينيسيا. 
وسيتم تمويل مشروع ترميم وتحديث الفندق من خلال صندوق «COIMA Des Bains»، وهو أداة استثمارية جديدة مدعومة بشكل مشترك من صندوق «كويما إي إس جي سيتي إمباكت»، أكبر صندوق وطني لإعادة تأهيل المدن في إيطاليا، وشركة إيجل هيلز للتطوير والاستثمار العقاري ومقرها أبوظبي. 
وتمثّل هذه الشراكة أول دخول لشركة إيجل هيلز إلى السوق الإيطالي، في خطوة تعزّز توسّعها في أوروبا، وتؤكد التزامها بإحياء الوجهات التاريخية عبر مشاريع ضيافة راقية.
ويُضاف فندق «جراند أوتيل دي بان» إلى محفظة إيجل هيلز العالمية للضيافة الفاخرة، والتي تتضمن أكثر من 90 عقاراً تحت قيادة محمد العبار، مؤسّس إيجل هيلز وشركة إعمار. 
وتمتلك وتدير إيجل هيلز وحدها أكثر من 35 فندقاً فاخراً، حيث تتواجد في أكثر من 12 دولة.
وتعمل شركة إيجل هيلز في أوروبا على تطوير أكثر من 30 مشروعاً فاخراً للضيافة، سواء في مرحلة التشغيل أو الإنشاء.
ويسمح هذا الاتفاق بإطلاق خطة كويما لاستثمار حوالي 200 مليون يورو في ترميم وتحديث الفندق بالكامل، وإعادة إحياء رمز من رموز حقبة «بيل إيبوك» في البندقية. 
وتشمل الخطط ترميم الفندق المغلق منذ أكثر من 15 عاماً، وتحويله إلى منتجع فاخر عصري.
وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة «إيجل هيلز»، إن المشروع لا يقتصر على الترميم فحسب، بل يمثل إحياء لإرث أوروبي من خلال تميّز معاصر.
من جانبه قال مانفريدي كاتيلا، مؤسّس ورئيس مجلس إدارة شركة كويما، إن فندق جراند دي بان يُعد رمزاً لمدينة البندقية، معترفاً به عالمياً، وجزءاً ثميناً من التراث الثقافي الإيطالي، وأن العمل مع المؤسسات العامة في البندقية سيبدأ فوراً لوضع برنامج يُعيد دي بان إلى مكانتها اللائقة على خريطة السياحة العالمية.

محمد العبار
إيجل هيلز
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