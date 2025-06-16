الثلاثاء 17 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب: استبعاد روسيا من مجموعة الثماني كان خطأ

قمة قادة مجموعة السبع
16 يونيو 2025 22:28

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن استبعاد روسيا من مجموعة الثماني كان خطأ.
وأضاف ترامب، خلال قمة مجموعة السبع المنعقدة حاليا في كندا، أن ذلك "كان خطأ كبيرا جدا".
واستبعدت روسيا من المجموعة  في عام 2014 بعد أن ضمت شبه جزيرة القرم.
وقال الرئيس الأميركي "أعتقد أنه لو كانت روسيا موجودة الآن (في إشارة إلى المجموعة)، لما كانت هناك حرب الآن. ولو كنت أنا رئيسا قبل أربع سنوات، لما كانت هناك حرب الآن. لقد استبعدوا روسيا خارج المجموعة، وهو ما قلت إنه خطأ كبيرا جدا، على الرغم من أنني لم أكن أعمل في السياسة آنذاك".
في حديثه إلى جانب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أعرب الرئيس الأميركي عن اعتقاده أن روسيا ما كانت لتدخل إلى أوكرانيا عام 2022 لو لم تستبعد من المجموعة.
وتابع ترامب "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم يعد موجودا على الطاولة، وهذا يجعل الحياة أكثر تعقيدا".
وأكد ترامب أنه لا يمانع في انضمام الصين إلى المجموعة.
وأشار إلى أنه يفضل أن تصبح مجموعة السبع، مجموعة الثماني أو ربما حتى مجموعة التسع.
وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

أخبار ذات صلة
هل يمنح ترامب تيك توك فرصة أخيرة؟
ترامب يعلق على اقتراح الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة
المصدر: وكالات
دونالد ترامب
مجموعة السبع
روسيا
آخر الأخبار
نصيحة «الأُم» ترسم طريق روضة السركال مع الشطرنج
الرياضة
نصيحة «الأُم» ترسم طريق روضة السركال مع الشطرنج
اليوم 20:37
إيران تعلن إطلاق دفعة من الصواريخ على إسرائيل
الأخبار العالمية
إيران تعلن إطلاق دفعة من الصواريخ على إسرائيل
اليوم 20:37
شراكة بين مالية دبي و«نيوباي» دعماً لدبي اللانقدية
اقتصاد
شراكة بين مالية دبي و«نيوباي» دعماً لدبي اللانقدية
اليوم 20:32
انطلاق معرض الشرق الأوسط للمطاط والإطارات 2025 في إكسبو الشارقة
اقتصاد
انطلاق معرض الشرق الأوسط للمطاط والإطارات 2025 في إكسبو الشارقة
اليوم 20:25
«المشرق» يُسهّل أول تمويل مرتبط بالاستدامة لـ «كلداري إخوان»
اقتصاد
«المشرق» يُسهّل أول تمويل مرتبط بالاستدامة لـ «كلداري إخوان»
اليوم 20:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©