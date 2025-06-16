ترامب: استبعاد روسيا من مجموعة الثماني كان خطأ

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن استبعاد روسيا من مجموعة الثماني كان خطأ.

وأضاف ترامب، خلال قمة مجموعة السبع المنعقدة حاليا في كندا، أن ذلك "كان خطأ كبيرا جدا".

واستبعدت روسيا من المجموعة في عام 2014 بعد أن ضمت شبه جزيرة القرم.

وقال الرئيس الأميركي "أعتقد أنه لو كانت روسيا موجودة الآن (في إشارة إلى المجموعة)، لما كانت هناك حرب الآن. ولو كنت أنا رئيسا قبل أربع سنوات، لما كانت هناك حرب الآن. لقد استبعدوا روسيا خارج المجموعة، وهو ما قلت إنه خطأ كبيرا جدا، على الرغم من أنني لم أكن أعمل في السياسة آنذاك".

في حديثه إلى جانب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أعرب الرئيس الأميركي عن اعتقاده أن روسيا ما كانت لتدخل إلى أوكرانيا عام 2022 لو لم تستبعد من المجموعة.

وتابع ترامب "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم يعد موجودا على الطاولة، وهذا يجعل الحياة أكثر تعقيدا".

وأكد ترامب أنه لا يمانع في انضمام الصين إلى المجموعة.

وأشار إلى أنه يفضل أن تصبح مجموعة السبع، مجموعة الثماني أو ربما حتى مجموعة التسع.

وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.