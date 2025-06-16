تنمية مستدامة

لقاء جمع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يبرز حرص القيادة الرشيدة الدائم على توفير أفضل مستوى معيشي للمواطنين، وتأمين كل أسباب الرفاه للمجتمع، وتعزيز مكتسبات التنمية واستدامتها وتقدمها في جميع القطاعات؛ بهدف تلبية تطلعات شعب الإمارات نحو مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً.

النجاحات الاستثنائية التي حققتها الإمارات في مسيرتها، كانت حاضرة في لقاء القيادة الرشيدة التي تُرجمت رؤيتها الاستباقية والاستشرافية إلى أرقام تنموية وضعت الدولة في صدارة التنافسية العالمية، من خلال خطط واستراتيجيات وبرامج ومبادرات حكومية في مختلف القطاعات، ترمي إلى تسريع إنجاز المستهدفات الوطنية، وبناء أفضل بيئة اقتصادية واجتماعية وتنموية، ومواصلة ترسيخ مكانة الإمارات شريكاً تجارياً موثوقاً لأكبر الاقتصادات العالمية.

القيادة الرشيدة تضع المواطن ورفاهه وسعادته واستقراره على رأس الأولويات الوطنية، وتوجِّه باستمرار بتعزيز العمل بما يواكب متطلبات المرحلة التي تمضي خلالها الإمارات برؤى طموحة لتحقيق تطلعات شعبها إلى مزيد من التنمية والازدهار، وتعزيز قدرات الدولة التنافسية في مختلف المجالات عالمياً، والعمل مع دول العالم لمواجهة التحديات الإنسانية، وإحلال الاستقرار والسلام.