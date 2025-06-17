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ميرتس يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري مع أميركا

ميرتس يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري مع أميركا
17 يونيو 2025 21:07

 صرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأنه يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة بحلول التاسع من يوليو المقبل، لكنه أشار إلى أن الاتفاق لن يشمل جميع القطاعات.
وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني «زد دي إف»، قال ميرتس على هامش قمة مجموعة السبع في كندا اليوم الثلاثاء: «أنا متفائل بأننا سنتمكن من التوصل إلى اتفاق»، لكنه أوضح أن هذا «لن يكون اتفاقاً شاملاً للغاية»، بل سيشمل بعض القطاعات الكبرى فقط.
وأضاف زعيم الاتحاد المسيحي أن هذه القطاعات تعد مهمة بشكل خاص بالنسبة للاقتصاد الألماني، وذكر على سبيل المثال قطاع صناعة السيارات.
وقال: «نحن بحاجة هنا على وجه السرعة إلى حل، وإلا فستصبح الأمور مكلفة للغاية».
وأكد ميرتس مرة أخرى أن الاتحاد الأوروبي هو الجهة التي تتولى التفاوض باسم جميع الدول الأعضاء، لافتاً إلى عدم إمكانية التوصل إلى اتفاق منفرد كما فعلت بريطانيا.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثار نزاعاً تجارياً جديداً عقب توليه منصبه بوقت قصير، حين أعلن عن فرض رسوم جمركية جديدة على واردات قادمة من الاتحاد الأوروبي. 

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المصدر: د ب أ
فريدريش ميرتس
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