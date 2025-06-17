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وقف التصعيد

وقف التصعيد
18 يونيو 2025 00:15

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يؤكد في اتصال هاتفي مع الدكتور مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، دعم الإمارات لكل جهد يصب باتجاه خفض التصعيد وتحقيق التهدئة، واحتواء تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليميين، من خلال الاتصالات والمشاورات المكثفة التي تقوم بها الدولة مع الأطراف المعنية والمجتمع الدولي، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أجرى اتصالات عديدة مع ملوك ورؤساء وقادة العالم، للتباحث حول تطورات الاستهداف العسكري الإسرائيلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي أدانته الإمارات فور وقوعه، ودعت إلى تعزيز الحوار، والالتزام بالقوانين الدولية، واحترام سيادة الدول، باعتبارها الأسس المثلى لحل الأزمات الراهنة، والحيلولة دون اتساع الصراع في المنطقة التي لا يمكن أن تحتمل مزيداً من الأزمات. 
الإمارات التي أعربت عن تضامنها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها خلال هذه الظروف، تدعو إلى التحرك السريع والمنسق نحو الوقف الفوري للتصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، 
 وإنهاء هذه المواجهة، ومنع خروج الأمور عن نطاق السيطرة، وإمكانية تأثيرها على المشهد الدولي برمته، من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية، باعتبارهما الطريق الوحيد والأمثل للوصول إلى تسويات سياسية، تضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي.

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