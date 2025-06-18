مشاورات إماراتية مكثفة ومتواصلة يجريها ‏صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع قادة وزعماء ورؤساء العالم، لتهدئة الأوضاع وخفض التصعيد في المنطقة، انطلاقاً من دور الدولة التاريخي في الدعوة إلى تغليب صوت الحكمة والحوار والدبلوماسية بديلاً وحيداً لحل النزاعات والصراعات والحروب التي يمكن أن تجر المنطقة والعالم إلى مزيد من التوترات، وتوسع دائرة التصعيد العسكري، وتؤدي إلى تداعيات لا تحمد عقباها.

مباحثات أجراها ‏صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في أبوظبي، مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، وهاتفياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بهدف تعزيز الجهود لاحتواء الموقف، وضرورة ضبط النفس، والاحتكام إلى الحوار، ودعم كل ما من شأنه تحقيق التهدئة عبر الوسائل الدبلوماسية، لتفادي تعريض الأمن الإقليمي والعالمي إلى مزيد من التهديدات التي يمكن أن تُعقِّد المشهد، وتطيل أمد الأزمة.

التحركات الإماراتية التي تضمنت اتصالات واسعة لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، مع وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة، أكدت ضرورة العمل على حل الأزمة الراهنة، واحترام سيادة الدول وميثاق الأمم المتحدة، كما جسدت التحركات موقفها الراسخ في رفض تسوية أيّ خلافات بالقوة العسكرية التي لا يمكن أن تؤدي إلى إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحقق تطلعات شعوبها نحو التنمية والازدهار.