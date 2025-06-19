دوناروما يحذّر من «الشهية المفتوحة» لبطل أوروبا!

كاليفورنيا (أ ف ب)

حذّر الإيطالي جانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، من أن أبطال أوروبا الجدد «يملكون شهية كبيرة» لمزيد من النجاحات في كأس العالم للأندية بكرة القدم، وذلك مع استعدادهم لمواجهة بوتافوجو البرازيلي.وكان العملاق الفرنسي استهل مشواره في المجموعة الثانية بطريقة باهرة الأحد، بعدما اكتسح أتلتيكو مدريد الإسباني برباعية نظيفة على ملعب روز بول في باسادينا. وجاء هذا الفوز ليشكّل دخولاً سلساً لباريس سان جرمان في المسابقة، بعد أسبوعين فقط من فوزهم الساحق على إنتر ميلان الإيطالي 5-0 في نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال دوناروما إن الفريق يركّز بشكل كبير على الفوز بلقبه الخامس هذا الموسم، بعد أن بدأ المسابقة «بنفس الطريقة التي أنهينا بها دوري الأبطال». وأضاف الحارس في مؤتمر صحفي قبيل مواجهة الخميس أمام بوتافوجو: «كأس العالم للأندية مسابقة مهمة جداً بالنسبة لنا. علينا أن نحافظ على تركيزنا بنسبة 100% من أجل بلوغ النهائي والفوز بالكأس». وتابع: «الجميع متعطش للفوز، وتحقيق الألقاب وهذا أمر مهم الآن، وكذلك للموسم المقبل»، وذلك بعد حصة تدريبية في جامعة كاليفورنيا. من جهته، قال لاعب الوسط الإسباني فابيان رويس إن الفريق لا يمانع أن يُصنّف كمرشح أول للقب. وأضاف: «من الإيجابي أن يتحدث الجميع عنا، أليس كذلك؟ عن طريقتنا في اللعب وما نقدمه. لكننا لا نشعر بالضغط، لا نفكر بذلك، بل نركز فقط على المباراة المقبلة». ووصل بوتافوجو إلى كأس العالم للأندية، بعد فوزه بلقب كأس ليبرتادوريس للمرة الأولى في تاريخه عام 2024. واستهل الفريق البرازيلي مشواره في المسابقة بالفوز على سياتل ساوندرز الأميركي 2-1 الأحد. من جانبه، قال المهاجم البرتغالي جونزالو راموش، إن بوتافوجو يبقى فريقاً مجهولاً نوعاً ما بالنسبة لهم. وأوضح: «أعرفهم قليلاً وأعرف المدرب، لكني لا أشاهد الكثير من مبارياتهم، لأنهم يلعبون في وقت متأخر. لكنهم فريق جيد، ومن المميز لنا أن نواجه فريقاً من البرازيل».