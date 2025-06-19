«ملتيبلاي ميديا جروب» تدخل السوق البريطانية عبر شراكة مع «وايلدستون»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «ملتيبلاي ميديا جروب»، عن شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع شركة «وايلدستون»، أحد أكبر ملاك البنى التحتية للإعلانات الخارجية في العالم بمحفظة تضم أكثر من 5400 لوحة إعلانية.

وتمنح هذه الشراكة الحصرية «ملتيبلاي ميديا جروب» التابعة لمجموعة ملتیبلاي، حقوق إدارة وتشغيل مجموعة متميزة من المواقع الرقمية للإعلانات الخارجية (DOOH) في قلب العاصمة البريطانية لندن، ما يمثل خطوة نوعية ضمن استراتيجية المجموعة لبناء شبكة إعلامية عابرة للحدود مدعومة بالتقنيات الحديثة على أن تتولى شركة «باك لايت ميديا»، التابعة ل«ملتيبلاي ميديا جروب»، مسؤولية تشغيل وتسويق هذه الأصول الإعلانية.

وقال جواد حسن، رئيس قطاع الإعلام والاتصال في مجموعة ملتيبلاي: يمثل دخولنا السوق البريطانية محطة رئيسية في مسيرة النمو العالمي ل «ملتيبلاي ميديا جروب» وتُعد شراكتنا مع «وايلدستون» خطوة مهمة لتحقيق هذا الطموح، إذ توفر لنا امتداداً مباشراً ونطاقاً واسعاً من حيث الانتشار والتأثير وننظر إلى لندن بوصفها منصة استراتيجية لإطلاق أعمالنا نحو الأسواق الإعلامية العالمية، وموقعاً مثالياً لتقديم تجارب تواصل فعّالة تلبي تطلعات العلامات التجارية في أكثر المدن حيوية وتطوراً على مستوى العالم.

ويعد موقع (Wandsworth Roundabout) أول موقع يدخل حيّز التشغيل ضمن هذه الشراكة، وهو من بين 13 موقعاً تتميز بحركة مرورية كثيفة كانت شركة «وايلدستون» قد استحوذت عليها من هيئة النقل في لندن (TfL) في وقت سابق من هذا العام.

من جانبه، قال جيمس بيكنيل، الرئيس التنفيذي ل «ملتيبلاي ميديا جروب»: تتمثل مهمتنا في «ملتيبلاي ميديا جروب» في بناء مجموعة إعلامية متقدمة وجاهزة للمستقبل، تنطلق من قاعدة إقليمية قوية وتتطلع إلى الريادة على مستوى العالم وتعزز شراكتنا مع «وايلدستون» حضورنا في سوق متقدمة ذات تأثير واسع، إلى جانب توسيع نطاق أصول «باك لايت ميديا» المتميزة خارج دولة الإمارات ومن خلال هذه الخطوة، نواصل مواكبة التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي، وتمكين حملات إعلانية ديناميكية وفعّالة، لتنفيذ استراتيجيتنا في الأسواق العالمية.

بدوره، قال داميان كوكس، الرئيس التنفيذي العالمي والشريك المؤسس لشركة وايلدستون: يسعدنا التعاون مع «ملتيبلاي ميديا جروب»، التي تنفرد برؤية مستقبلية ونهج مبتكر في دخول سوق الإعلانات الخارجية الرقمية في لندن ويعكس هذا التعاون رؤيتنا في الارتقاء بمعايير البنية التحتية للإعلام العصري، وتقديم حملات عبر وسائل الإعلانات الخارجیة الرقمیة DOOH أكثر تأثيراً وفعالية للمعلنين في مختلف أنحاء العاصمة البريطانية.

وقد أُطلقت «ملتيبلاي ميديا جروب» رسمياً في يونيو 2025، لتجمع تحت مظلتها ثلاثاً من أبرز الشركات المتخصصة في الإعلانات الخارجية في دولة الإمارات، وهي «باك لايت ميديا»، و«فيولا ميديا»، و«ميديا 247»، ضمن كيان إعلامي موحّد مدعوم بالتكنولوجيا، يتخذ من دولة الإمارات مقراً رئيسياً له.

وتم الإعلان عن إطلاق المجموعة خلال المؤتمر السنوي لمنظمة الإعلانات الخارجية العالمية (WOO) في مدينة مكسيكو، تزامناً مع حملات إعلانية عبر وسائل الإعلانات الخارجية الرقمية في مختلف أنحاء العالم، حيث أضاءت المدن واستقطبت الأنظار بمحتوى مرئي للكشف عن الكيان الرائد الجديد.