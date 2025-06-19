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وجهة للاستثمار

وجهة للاستثمار
20 يونيو 2025 00:01

تقارير دولية وأممية تتوالى للتأكيد على متانة الاقتصاد الوطني، وتحقيقه قفزات واسعة برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مجال استقطاب الاستثمار الأجنبي، والتجارة الخارجية والسياحة والعقارات، والعديد من القطاعات، حيث حققت الإمارات إنجازاً جديداً باحتلالها المرتبة العاشرة عالمياً كأكبر وجهة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في العالم، بحسب تقرير الاستثمار العالمي 2025 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد».
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اعتبر نتائج التقرير تصويتاً دولياً على الثقة في اقتصاد دولة الإمارات الذي أثبت تنافسيته وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية، وتحقيقه إنجازات نوعية رغم التحديات، إلى جانب مرونته في تنشيط وتفعيل قطاعات اقتصادية حيوية جديدة، توظف التكنولوجيا، وتدعم الابتكار، وترسخ مكانة الإمارات وجهة عالمية للاستثمار.
نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للإمارات بنسبة 48.7% للعام 2024، رغم  تباطؤ نمو مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً، هو حصيلة خطط واستراتيجيات وطنية لبناء منظومة اقتصادية متكاملة، تقوم على التنويع، والارتقاء بآليات تسهيل ممارسة الأعمال، والانفتاح، وإبرام الشراكات الاقتصادية، إلى جانب دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز الإبداع وتشجيع المواهب، عبر إطلاق مبادرات نوعية في قطاعات الاقتصاد الجديد.

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