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الأبوة عطاء

الأبوة عطاء
22 يونيو 2025 00:15

تعزيز دور الأب في الأسرة والمجتمع، انطلق من رؤية إنسانية قيمية إماراتية شاملة صاغها الوالد وقدوتنا المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورسختها القيادة الرشيدة بإطلاق مبادرات وبرامج، وتطوير التشريعات، وإعداد الاستراتيجيات، والتوجيه بتوفير جميع الظروف الملائمة ليؤدي الأب رسالته السامية في تربية الأبناء وبناء الأسرة، وتوثيق عرى التماسك الاجتماعي، على أكمل وجه. 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، جسّد أعظم معاني الأبوة في قيادته لأسرته وشعبه، ورسخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، كما شكل نموذجاً استثنائياً لمعاني الأبوة، وقدم كل ما يمكن لإسعاد أبناء وطنه، وحرص دوماً على إبراز الدور المحوري الذي يؤديه الأب في تربية الأبناء، وبناء الأسرة، وتقوية أواصرها بمختلف عناصرها، كونها أساس المجتمع القوي والمستقر.
الأب ومكانته في نفوس الأجيال الحالية، والإيمان بدوره في تماسك الأسرة، من أهم القيم الإماراتية السامية التي تحدد موقع مجتمعنا المزدهر في المستقبل، وهي مؤشر على نهضة الأمم ورقي الشعوب وتطورها، لذلك فإن الفعاليات والبرامج التوعوية، واللقاءات المجتمعية التي يتم تنظيمها باستمرار في الدولة، خطوة هامة للتعبير عن امتنان الأبناء للآباء، وتعزيز ثقافة الاحترام والتقدير داخل الأسرة التي تعتبر محوراً في مسيرتنا التنموية المستدامة.

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