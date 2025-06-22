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الجامعة العربية تُحذر من عواقب التصعيد في المنطقة

شعار جامعة الدول العربية
22 يونيو 2025 16:39

أعربت جامعة الدول العربية عن بالغ قلقها إزاء التطورات المتسارعة في المنطقة على خلفية التصعيد العسكري، مشددة على رفضها لأي أعمال تمس سيادة الدول.
وأكدت الأمانة العامة للجامعة، في بيان صادر اليوم، أن التصعيد الراهن من شأنه أن يُدخل المنطقة في دوامة جديدة من العنف والتوتر، ستكون لها عواقب وخيمة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
ودعت الجامعة العربية جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن الانجرار إلى مسارات التصعيد، مؤكدة أن الحلول الدبلوماسية تبقى السبيل الوحيد لمعالجة القضايا الخلافية.

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المصدر: وكالات
جامعة الدول العربية
الجامعة العربية
التصعيد العسكري
إيران
إسرائيل
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