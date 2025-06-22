صوت الحكمة

في خضم التوترات بالشرق الأوسط، تكثف الإمارات جهودها ومساعيها النبيلة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لمنع تصاعد الاضطرابات وتوسيع نطاق الحرب وانزلاق المنطقة لمستويات خطيرة من عدم الاستقرار، بما يفاقم الأوضاع الإقليمية والدولية.

تستهدف الإمارات في تعاملها بحكمة ومسؤولية مع التوترات الإقليمية، تعزيز الأمن، وخفض مستويات التصعيد، في إطار مقاربات شاملة تضمن أسباب الاستقرار للجميع.

الإمارات تعمل بجد واجتهاد في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد تطورات متلاحقة تهدد فعلياً أمن واستقرار المنطقة على نحو غير مسبوق.

فالدولة محل ثقة وتقدير الأطراف كافة، بإيمانها المطلق بحتمية وأهمية الحلول التي تحترم سيادة الدول، وتحقق العدالة والأمن للشعوب، وبدعوتها الدائمة إلى تحكيم العقل والاتجاه الجاد في مسارات سياسية شاملة تُعلي من مصالح الشعوب على حساب المغامرات الخطرة.

في هذا السياق، ترى الإمارات أنه يتعين على جميع القوى الفاعلة، ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد، فيما يتعين على الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الاضطلاع بمسؤولياتهما لحل القضايا المزمنة في المنطقة، بما يسهم في ضمان حقوق الأجيال المقبلة في التنمية والأمن والاستقرار.