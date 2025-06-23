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جوارديولا يوضح سبب استبدال إتشفيري أمام العين

جوارديولا يوضح سبب استبدال إتشفيري أمام العين
23 يونيو 2025 20:30

أتالانتا (د ب أ)
اطمأن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على لياقة لاعبه الأرجنتيني الشاب كلاوديو إتشفيري، وذلك بعدما توقفت مشاركته الرسمية الأولى مع الفريق بسبب الإصابة.
وشارك اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً في دور هجومي مع الفريق وسجل من ضربة حرة رائعة ليكتسح فريقه منافسه العين 6-0، ليتأهل الفريق لدور الستة عشر من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية.
ورغم ذلك اضطر اللاعب الأرجنتيني الشاب الذي شارك للمرة الأولى في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الشهر الماضي بعد انضمامه، قادماً من ريفر بليت الأرجنتيني في يناير الماضي، إلى الخروج من الملعب بين الشوطين بسبب التواء في الكاحل.
وقال بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق، إن إتشفيري شعر ببعض الألم وكان يجب استبداله بين الشوطين.
وأضاف مدرب سيتي: «لهذا السبب لم يواصل اللعب، لكنه لاعب رائع وموهبة كبيرة في المساحات الضيقة وأنا سعيد من أجله».

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